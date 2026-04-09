Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực các nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Tại Nghị quyết số 01/2026/QH16 Về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội quyết nghị: Số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI là 18 người, gồm: Chủ tịch Quốc hội, 6 Phó Chủ tịch Quốc hội, 11 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Nghị quyết số 02/2026/QH16 Bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, Quốc hội quyết nghị: Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Tại Nghị quyết số 03/2026/QH16 Bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, Quốc hội quyết nghị: Các đại biểu Quốc hội khóa XVI có tên sau đây giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI: Ông Đỗ Văn Chiến; ông Nguyễn Khắc Định; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Nguyễn Hồng Diên; ông Nguyễn Doãn Anh; bà Nguyễn Thị Hồng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 6/4/2026.

Tại Nghị quyết số 04/2026/QH16 Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội quyết nghị: Các đại biểu Quốc hội khóa XVI có tên sau đây giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI: Ông Lâm Văn Mẫn; ông Phan Chí Hiếu; ông Phan Văn Mãi; ông Lê Tấn Tới; ông Nguyễn Đắc Vinh; bà Nguyễn Thanh Hải; ông Nguyễn Hữu Đông; bà Lê Thị Nga; ông Lê Quang Mạnh; ông Hoàng Duy Chinh; ông Vũ Hải Hà.

Tại Nghị quyết số 05/2026/QH16 Bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, Quốc hội quyết nghị các ông, bà có tên sau đây giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI:

Ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Ông Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Ông Lê Tấn Tới, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội.

Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Tại Nghị quyết số 06/2026/QH16 Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Quốc hội quyết nghị: Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội khóa XVI - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Tại Nghị quyết số 07/2026/QH16 Bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội quyết nghị: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Nghị quyết số 08/2026/QH16 Bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội quyết nghị: Ông Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Nghị quyết số 09/2026/QH16 Về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội quyết nghị: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Tại Nghị quyết số 10/2026/QH16 Bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội quyết nghị: Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Nghị quyết số 11/2026/QH16 Bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội quyết nghị: Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Nghị quyết số 12/2026/QH16 Bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội quyết nghị: Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Nghị quyết số 13/2026/QH16 Bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội quyết nghị: Ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Nghị quyết số 14/2026/QH16 Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông, bà có tên sau đây:

Bà Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao;

Ông Nguyễn Văn Cường, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội;

Ông Lê Hưng Dũng, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Ông Lê Thanh Phong, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Ông Đỗ Mạnh Tăng, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên;

Ông Nguyễn Hải Thanh, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội;

Ông Nguyễn Hữu Tuyến, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị;

Bà Đỗ Thị Hải Yến, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, Tòa án nhân dân tối cao.

Tại Nghị quyết số 15/2026/QH16 Về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội quyết nghị: Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 24 thành viên: Thủ tướng Chính phủ; 6 Phó Thủ tướng Chính phủ; 14 Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Nội vụ; Tư pháp; Tài chính; Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Dân tộc và Tôn giáo; 3 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Nghị quyết số 16/2026/QH16 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông/bà có tên sau đây: Ông Phạm Gia Túc; ông Phan Văn Giang; bà Phạm Thị Thanh Trà; ông Hồ Quốc Dũng; ông Nguyễn Văn Thắng; ông Lê Tiến Châu.

Tại Nghị quyết số 17/2026/QH16 Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

4. Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

5. Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

6. Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

7. Ông Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

8. Ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

9. Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

10. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

11. Ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

12. Ông Hoàng Minh Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13. Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế.

14. Ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

15. Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

16. Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ.

17. Ông Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tại Nghị quyết số 18/2026/QH16 Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, Quốc hội quyết nghị: Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, ông Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước, các ông, bà có tên sau đây là Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh: Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; ông Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.