Nghị quyết 57 là chương trình hành động thực tế để Việt Nam cất cánh

Sáng nay (29/5), tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã chủ trì phiên họp của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, phiên họp nhằm đánh giá về việc thực tế triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đánh giá về mặt được, mặt chưa được và phương hướng tiến hành trong thời gian tới. Đồng thời phiên họp cũng đưa ra một số chủ trương, định hướng về danh mục công nghệ chiến lược.

Nhấn mạnh Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng, không có quốc gia nào trở thành hùng cường với một nền khoa học công nghệ yếu kém, Tổng Bí thư cho biết, trong tuần vừa qua ông đã tiếp 2 vị Tổng thống (Tổng thống Pháp và Tổng thống Hungary). Các vị Tổng thống đều rất quan tâm tới việc phát khoa học công nghệ và rất muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Tổng Bí thư nêu rõ, nếu chúng ta cứ chậm rãi trong việc triển khai sẽ rất khó khăn trong việc tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại của thế giới. Đây là những vấn đề rất cấp bách.

Nhấn mạnh, nếu không có khoa học công nghệ thì năm 2025 không có tốc độ phát triển trên 8%, không hoàn thành được nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và không có cơ sở phát triển 2 con số ở những nhiệm kỳ sau, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Nghị quyết 57 không phải là khẩu hiệu chính trị mà là chương trình hành động thực tế để Việt Nam cất cánh. Vì vậy, các công việc triển khai phải được kiểm đếm thường xuyên. Những tồn tại hạn chế, điểm nghẽn phải được đánh giá, tháo gỡ kịp thời, không được chậm trễ.

Qua đánh giá của cơ quan thường trực, đến nay, các bộ, ngành địa phương đã triển khai và hoàn thành 103/600 nhiệm vụ; đã có những điểm sáng tích cực trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, điểm nghẽn, còn những nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Tổng Bí thư yêu cầu tại cuộc họp này cần thẳng thắn đi vào những vấn đề tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ.

