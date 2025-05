Phu nhân Tổng Bí thư và Phu nhân Tổng thống Pháp thăm bảo tàng

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Pháp và Phu nhân, chiều 26/5, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Brigitte Macron, Phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trước đó, trên đường đi bộ từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Phu nhân Ngô Phương Ly đã giới thiệu với Phu nhân Brigitte Macron kiến trúc cổ và cảnh sắc Thủ đô.

Trong không gian trưng bày của bảo tàng, Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu với Phu nhân Brigitte Macron nhiều tác phẩm nghệ thuật, phản ánh bản sắc văn hóa và chiều sâu lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Trong đó, tiêu biểu là 9 bảo vật quốc gia Việt Nam như: Tượng Phật bà Quan Âm (thế kỷ XVI), pho tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc...; các bức tranh "Hai thiếu nữ và em bé" (danh họa Tô Ngọc Vân), "Em Thúy" (danh họa Trần Văn Cẩn); những tác phẩm sơn mài truyền thống và tác phẩm hội họa hiện đại mang đậm dấu ấn dân tộc. Hai Phu nhân nghe giới thiệu về pho tượng Phật A Di Đà.

Hai Phu nhân cũng chiêm ngưỡng tác phẩm "Bình phong" của danh họa Nguyễn Gia Trí. Bình phong gồm 8 tấm vóc ghép, với hai tác phẩm nghệ thuật trên hai mặt.

Hai Phu nhân bày tỏ sự ấn tượng với bức tranh "Em Thúy" của tác giả Trần Văn Cẩn - đây không chỉ là kiệt tác nghệ thuật chân dung xuất sắc của hội họa hiện đại Việt Nam mà còn là biểu tượng của nét đẹp văn hóa Việt.

Bức tranh "Em Thúy" gây ấn tượng nổi bật, cuốn người xem là đôi mắt đen mở to, nhìn thẳng vào người đối diện. Ít ai biết rằng, chính vì đôi mắt ngây thơ, trực diện của một em gái nhỏ Việt Nam thể hiện qua bức tranh, cùng với sự đồng điệu kỳ diệu trong tâm hồn đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhạc sỹ Paul Zetter sáng tác nên tác phẩm âm nhạc mang tên "Little Thúy's Minuet" và ông đã trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vào năm 2024.

Trong không gian trưng bày tác phẩm "Em Thúy," bản nhạc "Little Thúy's Minuet" của nhạc sỹ Paul Zetter được nữ nghệ sỹ violon chơi du dương gây nhiều cảm xúc với hai Phu nhân và người xem.

Tại Bảo tàng, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trực tiếp giới thiệu một số tác phẩm trưng bày với Phu nhân Brigitte Macron.

Phu nhân Tổng thống Pháp nhiều lần thể hiện sự ấn tượng với các tác phẩm được trưng bày; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình của Phu nhân Ngô Phương Ly trong không gian văn hóa giàu bản sắc Việt Nam.

