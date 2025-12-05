Nghi phạm bắn cố Thủ tướng Abe xin lỗi

Nghi phạm sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2022 lần đầu tiên gửi lời xin lỗi tới vợ ông, bà Akie Abe, và gia đình.

“Không thể phủ nhận rằng tôi đã gây đau đớn cho bà Akie Abe và gia đình suốt 3 năm rưỡi qua vì vụ sát hại, dù không hề thù oán họ”, tờ Japan Times dẫn lời Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, nói trước tòa hôm 4/12. Giọng nghẹn lại, bị cáo nói: “Tôi cũng từng mất đi người thân nên không có lời biện minh nào cho hành động của mình. Tôi vô cùng xin lỗi”.

Phiên xử ngày 4/12 là buổi điều trần cuối cùng trong năm phiên xét xử Yamagami. Nhưng bà Akie Abe không có mặt.

Theo báo chí Nhật, lúc 13h ngày 3/12, bà Akie xuất hiện tại phòng xử trong trang phục đen và đeo huy hiệu ruy băng xanh - biểu tượng chiến dịch kêu gọi giải cứu công dân Nhật bị bắt cóc nhiều thập kỷ trước. Khoảng 15h, khi Yamagami bước lên bục khai, nghi phạm cúi chào sâu về phía bà Akie và bà đáp lại bằng một cái cúi nhẹ.

Tại tòa, công tố viên đặt câu hỏi về việc bị cáo đổi mục tiêu từ các lãnh đạo Giáo hội Thống nhất - tổ chức mà Yamagami được cho là có thù oán - sang ông Abe. Bà Akie không chất vấn bị cáo.

Yamagami khai rằng ông Abe không phải mục tiêu ban đầu; mục đích của bị cáo là “đáp trả” Giáo hội Thống nhất. Tuy nhiên, hắn cho rằng khó có cơ hội tiếp cận lãnh đạo tổ chức này vì họ hiếm khi đến Nhật Bản và bản thân có thể gặp khó khăn tài chính nếu chờ đợi. Bị cáo nói mình “quyết định vội vàng” chuyển sang tấn công ông Abe.

Yamagami cũng khai rằng thời gian và công sức chế tạo khẩu súng tự chế “sẽ trở nên vô nghĩa” nếu không được sử dụng.

Bị cáo đang bị xét xử vì dùng súng tự chế bắn chết cựu Thủ tướng Shinzo Abe tại Nara vào năm 2022.

Theo hệ thống tham gia phiên tòa của nạn nhân, người bị hại và thân nhân có thể đặt câu hỏi trực tiếp với nhân chứng, bị cáo và bày tỏ quan điểm về mức độ nghiêm khắc của bản án.

Tại một phiên xét xử tháng trước, công tố viên đọc tuyên bố của bà Akie Abe về cảm xúc của bà một năm sau cái chết của chồng. “Nỗi đau mất đi người bạn đời không thể nguôi nguôi”, bà viết. “Tôi chỉ mong chồng mình được sống tiếp”.