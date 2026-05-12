Nghi phạm ám sát hụt Tổng thống Trump bác bỏ mọi cáo buộc

Tại phiên tòa, Cole Allen (31 tuổi, đến từ California) giữ im lặng trong khi luật sư Tezira Abe thay mặt thân chủ đưa ra lời biện hộ. Danh sách các tội danh y bị cáo buộc bao gồm: âm mưu ám sát Tổng thống, tấn công nhân viên liên bang, vận chuyển vũ khí và đạn dược qua các bang nhằm thực hiện trọng tội, sử dụng súng trong hành vi bạo lực, theo Reuters.
|
Bản phác thảo nghi phạm Cole Tomas Allen tại phiên điều trần ở Washington DC ngày 30/04. Allen bị cáo buộc liên quan đến vụ nổ súng tại Bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.
Theo cáo buộc từ phía công tố, Allen đã dùng súng săn bắn vào một đặc vụ Mật vụ Mỹ và xông qua chốt kiểm soát an ninh trong nỗ lực tấn công ông Trump cùng các thành viên chính phủ tại Bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng vào ngày 25/4/2026.
Trong phiên điều trần ngắn gọn, Allen xuất hiện trong bộ đồ tù màu cam và bị còng tay. Đây là lần đầu tiên nghi phạm trình diện tại tòa án liên bang Washington trước Thẩm phán Trevor McFadden, người sẽ trực tiếp thụ lý vụ án này.
Phiên điều trần diễn ra sau khi một thẩm phán khác lên tiếng xin lỗi Allen về điều kiện giam giữ khắc nghiệt tại nhà tù địa phương, nơi anh ta bị biệt giam và đặt dưới chế độ giám sát tự sát.
Trọng tâm pháp lý tiếp theo của vụ án xoay quanh nỗ lực của phía bào chữa nhằm loại quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Công tố viên Jeanine Pirro khỏi vai trò truy tố.
Luật sư Eugene Ohm lập luận rằng cả hai quan chức này đều có mặt tại hiện trường và có thể là mục tiêu của Allen, do đó việc họ trực tiếp điều hành vụ kiện là "hoàn toàn không phù hợp" vì xung đột lợi ích.
Phía công tố dự kiến sẽ có phản hồi chính thức về yêu cầu này trước ngày 22/5. Trước đó, bà Pirro khẳng định việc bà có mặt tại hiện trường không ảnh hưởng đến năng lực và tính khách quan trong việc truy tố vụ án.
Đây là giai đoạn sơ khởi của tiến trình tố tụng hình sự. Dự kiến, vụ án sẽ kéo dài nhiều tháng trước khi bồi thẩm đoàn chính thức được thành lập để xét xử.
Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.