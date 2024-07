Nghệ sĩ Bạch Long bị thương do tai nạn

Trao đổi với Tri Thức - Znews, nghệ sĩ Bạch Long kể lại ông bị tai nạn xe máy vài tuần trước, khi đang di chuyển đến Nhà hát Bến Thành (TP.HCM) để diễn.

"Khi đang chạy xe, tôi bất ngờ bị tông từ phía sau. Cú đâm mạnh khiến tôi té, mặt đập xuống đường. Tôi bị rạn nứt phần xương hàm, gò má, hốc mắt. Nhưng tôi vẫn ráng đứng dậy, đi đến Nhà hát Bến Thành và hoàn thành suất diễn", nghệ sĩ nhớ lại.

Ít ngày sau, nghệ sĩ Bạch Long cảm thấy nhức đầu, nên đến bệnh viện để chụp hình, kiểm tra. Bác sĩ kết luận ông bị nứt xương hàm, hốc mắt và phải mổ.

"Khi nghe tin đó, tôi hoang mang lắm vì sợ ảnh hưởng tới lịch diễn. Nhưng một bác sĩ khác lại nói tôi không cần phải mổ, để xương tự lành. Sau đó, tôi vẫn đi diễn bình thường, chỉ cần hóa trang nửa mặt. Tôi né vết thương ở phía bên trái của khuôn mặt", nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ.

Theo nghệ sĩ, hiện tại, sức khỏe của ông đã ổn hơn. Tuy nhiên, nửa khuôn mặt bên trái vẫn bị ê, không có cảm giác. Nghệ sĩ giấu thông tin bệnh tình vì không muốn đồng nghiệp, khán giả phải lo lắng.

NSƯT Bạch Long (sinh năm 1959) là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, ghi dấu với nhiều vai diễn ở sân khấu kịch. Ông cũng có công đào tạo ra nghệ sĩ trẻ tài năng trong lĩnh vực cải lương như Vũ Luân, Quế Trân, Tú Sương, Binh Tinh... Ở thời hoàng kim, nghệ sĩ nhận mức cát-xê cao. Trong một talk show, nghệ sĩ thú nhận trước đây làm được bao nhiêu tiền, ông đều đầu tư cho nhóm Đồng ấu Bạch Long. Vì thế, vào những năm 1995-1996, tài sản lớn nhất của ông là một chiếc xe máy.

Ở tuổi ngoài 60, Bạch Long vẫn sống một mình, không vợ con. Hiện tại, thu nhập của ông dừng lại ở mức đủ sống. Gần 20 năm qua, nghệ sĩ Bạch Long ở trong căn phòng thuê, tự chạy xe máy đi diễn.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.