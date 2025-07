Nghệ An sơ tán gần 170 người vùng rốn lũ khỏi nơi có nguy cơ sạt lở

Công an Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước, lực lượng CAND

0

Công an Hà Nội nỗ lực bảo đảm an ninh, an toàn để Nhân dân vui tươi, phấn khởi tham gia hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).