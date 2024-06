Nghệ An khắc phục ô nhiễm bờ biển Diễn Châu sau khi báo chí phản ánh

Chiều 17/6, trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Hồ Thị Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết liên quan đến tình trạng bãi biển Diễn Thành bị rác thải bủa vây gây ô nhiễm khu du lịch biển, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cư dân làng biển và tạo ấn tượng không tốt đối với khách du lịch; sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí phản ánh; thực hiện công văn hỏa tốc của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An về việc khắc phục tình trạng không đảm bảo vệ sinh môi trường biển trên địa bàn, chính quyền xã đã huy động lực lượng phối hợp cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Diễn Thành ra quân thu gom, dọn sạch và xử rác thải, trả lại hiện trạng sạch sẽ cho môi trường biển, đảm bảo an toàn vệ sinh cho du khách đến nghỉ ngơi, vui chơi, tắm biển ở khu du lịch biển Diễn Thành.

Theo đó, vào sáng 13 và 15/6, cán bộ, công chức Công đoàn Ủy ban Nhân dân xã Diễn Thành phối hợp với cán bộ, chiến sỹ biên phòng Đồn Biên phòng Diễn Thành thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, cùng các phương tiện máy móc chuyên dụng đã ra quân, tổ chức dọn vệ sinh trên suốt chiều dài 3km bờ biển Khu du lịch biển Diễn Thành.

Bãi triều rộng lớn ở khu vực cửa biển Lạch Vạn cũng được lực lượng tham gia vệ sinh thu gom, dọn sạch, đảm bảo môi trường trong lành, chấm dứt tình trạng rác trôi nổi khi thủy triều lên gây cản trở giao thông đối với các tàu thuyền ra, vào cửa biển. Đối với lượng lớn bèo tây (lục bình), lực lượng tham gia thu dọn đã đào đào hố sâu chôn lấp để bèo tây tự hủy. Riêng các loại rác thải khác được phân loại và mang đi tiêu hủy, bà Hồ Thị Tâm nói và cho biế, mỗi năm xảy ra ít nhất từ 4 đến 5 lần rác trôi dạt lên bờ biển Diễn Thành, gây ô nhiễm và mất mỹ quan khu du lịch biển; công tác thu gom, xử lý, dọn sạch rác rất mất thời gian, công sức.

Do đó, chính quyền địa phương mong muốn huyện hỗ trợ nguồn kinh phí để địa phương thực hiện vệ sinh bãi biển được thường xuyên. Tại xã Diễn Kim, địa phương bị rác thải ngập tràn bờ biển trên diện tích rộng, kéo dài hơn 6km nối dài từ cửa biển Lạch Vạn qua địa phận các xóm, làng biển, chính quyền địa phương cũng đã huy động lực lượng tham gia dọn sạch rác.

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Kim cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin bờ biển thuộc địa phận các làng biển Phú Thành, Xuân Châu, Thái Thịnh, Bắc Tiền Tiến, Nam Tiền Tiến rác bủa vây, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tham gia thu gom, dọn sạch, đảm bảo môi trường an toàn tại các làng biển.

Ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu cho biết biển Diễn Thành có các cống Đập Tràn nằm ở xã Diễn Thành và cống Ba Cửa ở xã Diễn Ngọc, nằm ở cửa sông, cửa biển có chức năng ngăn mặn, giữ ngọt, phục vụ nông nghiệp, tiêu úng cho sông Bùng.

Toàn bộ hệ thống sông Bùng là hồ nước ngọt rộng lớn phục vụ tưới tiêu nên bèo tây (lục bình) phát triển rất nhanh. Mỗi đợt mưa lớn kéo dài là phải xả lũ, theo đó toàn bộ bèo và rác trên sông Bùng trôi ra biển. Khi sóng biển kết hợp với gió thì lượng rác này lại dạt trôi, mắc cạn vào bờ. Điều này là bất khả kháng.

Tuy nhiên, mỗi lần xả lũ xong, huyện đều tổ chức lực lượng thu dọn rác trôi dạt trên bờ biển để đảm bảo môi trường biển. Ngoài ra, do ý thức của một bộ phận người dân ở thượng lưu sông Bùng trong bảo vệ môi trường chưa tốt, nên rác sinh hoạt, chất thải khác vẫn đổ ra sông Bùng.

Thời gian tới, huyện Diễn Châu sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành, địa phương ở thượng nguồn sông Bùng để có giải pháp bảo vệ môi trường trên hệ thống sông Bùng.

Đang cao điểm mùa du lịch biển, sau mỗi đợt cống Đập Tràn và Ba Cửa, xã Diễn Thành, xả nước tránh ngập cho vùng thượng lưu thì việc tổ chức thu gom, dọn sạch rác thải trôi dạt vào bờ biển Khu du lịch biển Diễn Thành là trách nhiệm của chính quyền, phải tổ chức thực hiện ngay, ông Tăng Văn Luyện cho hay.

Trước đó, ngày 12/6 vừa qua, TTXVN đăng tải bài viết 'Nghệ An: Bãi biển huyện Diễn Châu bị “bức tử”' vì rác thải vì rác thải” phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường biển tại khu du lịch biển Diễn Thành, bãi biển xã Diễn Kim và Cửa biển Lạch Vạn.

Nguyên nhân xảy ra thực trạng này là do hệ thống cống trên sông Bùng xả nước chống ngập, kéo theo một lượng bèo tây (lục bình) và vô số loại rác do người dân xả thải ra lưu vực sông Bùng.

Tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh, để đảm bảo môi trường, phục vụ tốt khách du lịch và phát triển kinh tế địa phương, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu chỉ đạo các cơ quan, phòng chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra, có giải pháp xử lý vấn đề rác thải tại khu vực biển Diễn Kim, Diễn Thành và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Du lịch trước ngày 15/6 vừa qua.

