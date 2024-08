Nghệ An chi 2,6 tỷ đồng thưởng cho học sinh giỏi

Tỉnh Nghệ An chi hơn 2,6 tỷ đồng thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, trong đó 1,2 tỷ đồng dành riêng cho các thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Học sinh đoạt giải trong các kỳ thi khu vực, quốc tế được trao bằng khen và tiền thưởng. Ảnh: Báo Nghệ An.

Tối 21/8, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương 163 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và các thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Trong số 163 học sinh này, 6 em đoạt giải khu vực và quốc tế, 90 em đoạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, một em đoạt giải cao tại cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 66 em đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Theo Báo Nghệ An, so với năm 2023, số học sinh năm 2024 được tuyên dương nhiều hơn 12 em. Các em được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng .

66 học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 được trao thưởng. Ảnh: Báo Nghệ An.

Trong đó, tổng số tiền thưởng cho học sinh đạt giải quốc tế là 381,6 triệu đồng; tổng số tiền thưởng cho học sinh giỏi quốc gia năm 2024 và giải cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 là 991,8 triệu đồng.

Với học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, tổng tiền thưởng là hơn 1,235 tỷ đồng .

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, tỉnh Nghệ An xếp ở vị trí 12/63, tăng 10 bậc so với năm 2023. Ngoài ra, 2024 là năm thứ 5 liên tiếp Nghệ An có học sinh đạt giải cao tại cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cũng đặc biệt biểu dương, khen ngợi những học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và những em hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bằng tinh thần hiếu học, ý chí, nghị lực và quyết tâm cao, các em vẫn vượt lên hoàn cảnh, đạt thành tích xuất sắc, trở thành tấm gương sáng trong học tập.

“Những thành tích này không chỉ góp phần làm rạng danh cho đất học xứ Nghệ, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của ngành giáo dục nói riêng và thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nói chung, mà còn biểu hiện sự quyết tâm rất lớn của đội ngũ thầy giáo, cô giáo đầy tâm huyết và trách nhiệm; sự nỗ lực phấn đấu miệt mài của các em học sinh; là sự đồng hành, chăm lo của các bậc phụ huynh; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của ngành giáo dục tỉnh nhà”, ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.