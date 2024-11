Ngày Ugarte 'nuốt chửng' hàng tiền vệ Leicester

Như một con quái vật thực sự ở khu vực giữa sân, Manuel Ugarte "nuốt chửng" hàng tiền vệ Leicester City trong chiến thắng tưng bừng 3-0 của Manchester United thuộc vòng 11 Premier League hôm 10/11. Với sức mạnh, sự quyết liệt và khả năng đọc tình huống tuyệt vời, Ugarte trở thành chìa khóa mở ra chiến thắng cho "Quỷ đỏ", đồng thời khẳng định sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy.

Kể từ khi Van Nistelrooy tạm quyền dẫn dắt Manchester United, đội bóng trải qua chuỗi 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng. Triết lý bóng đá tấn công cởi mở của ông giải phóng sức sáng tạo cho các cầu thủ, giúp họ tự tin thể hiện bản thân và tìm lại niềm vui trên sân cỏ. Đặc biệt, những ngôi sao từng bị lãng quên dưới thời Erik ten Hag như Manuel Ugarte được trao cơ hội và tỏa sáng rực rỡ.

Trong chiến thắng trước Leicester City tại thánh địa Old Trafford, Ugarte có màn trình diễn chói sáng. Tiền vệ 23 tuổi người Uruguay như "mãnh thú" thực sự ở khu vực giữa sân, thống trị các pha tranh chấp tay đôi. Với 10 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp bóng bổng, 12 lần tắc bóng (trong đó 8 lần thành công), Ugarte chứng minh anh là một "máy quét" đích thực.

Khả năng đọc tình huống, phán đoán điểm nóng và sự quyết liệt trong từng pha bóng của Ugarte khiến hàng tiền vệ Leicester City phần nào bất lực. Bên cạnh "lá chắn thép" Casemiro, Ugarte tạo nên bức tường thành vững chắc trước khung thành Andre Onana. Anh có 3 lần cắt bóng quan trọng, 7 lần thu hồi bóng thành công, góp phần ngăn chặn mọi ý đồ tấn công của đối thủ.

Dưới thời Van Nistelrooy, Ugarte không chỉ đơn thuần là một tiền vệ phòng ngự. Anh được khuyến khích dâng cao hỗ trợ tấn công, tham gia vào quá trình luân chuyển bóng và tạo ra cơ hội cho đồng đội. Mặc dù kỹ năng chuyền bóng vẫn cần cải thiện, sự tự tin và tinh thần mạo hiểm của Ugarte là tín hiệu đáng mừng.

Truớc Leicester, thống kê cho thấy, Ugarte có 68 lần chạm bóng, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 92%. Anh thực hiện 5 đường chuyền quan trọng vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương, tạo ra 1 cơ hội ngon ăn và có 1 cú sút bị chặn lại. So với hình ảnh nhạt nhòa, thường xuyên phải ngồi dự bị dưới thời Ten Hag, Ugarte hiện tại đã lột xác hoàn toàn.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của cậu học trò cũ, chắc hẳn HLV Ruben Amorim sẽ cảm thấy rất tự hào. Chính thuyền truởng trẻ tuổi này là người phát hiện và mài giũa Ugarte trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu tại Bồ Đào Nha. Giờ đây, Ugarte dần hòa nhập và thích nghi với môi trường Manchester United, hứa hẹn còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Sự kết hợp ăn ý giữa Ugarte và Casemiro trong trận gặp Leicester tạo nên sự vững chắc cho tuyến giữa của Manchester United, gợi mở cho Amorim giải pháp để xây chắc “trục xương sống” của đội bóng. Người hâm mộ cũng rất kỳ vọng vào màn kết hợp giữa Ugarte và tài năng trẻ Kobbie Mainoo khi HLV chính thức được bổ nhiệm.

Trong phần đánh giá các cầu thủ của Manchester United sau trận thắng Leicester, The Sun viết: “Cậu ấy chứng tỏ được năng lực và bắt đầu tìm thấy chỗ đứng của mình. Chúng tôi rất mong chờ sự xuất hiện của HLV Amorim”.

Trong buổi phỏng vấn với TNT Sports tuần rồi, Amorim cũng chia sẻ: “Tất cả cầu thủ người Uruguay tôi từng huấn luyện đều tuyệt vời, và đó là lý do tôi có tình cảm đặc biệt với họ. Ugarte là một tài năng lớn và còn nhiều tiềm năng để vươn xa hơn nữa. Tôi rất vui khi biết rằng cậu ấy đã trở lại và tỏa sáng tại Manchester United!”.

Với sự tự tin và phong độ hồi sinh, Ugarte dần khẳng định vị thế của mình trong hàng ngũ của Manchester United. Cuộc tái ngộ với HLV Amorim hứa hẹn sẽ là bước đệm giúp anh và đội bóng gặt hái thêm nhiều thành công.

