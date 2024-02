Ngày Tết ăn hạt gì để vừa may mắn, vừa khỏe mạnh cả năm?

Điểm chung của các loại hạt mời khách ngày Tết của người Việt là đều giàu dinh dưỡng, giúp cung cấp năng lượng cho cả ngày dài.

Hướng dương là loại hạt xuất hiện nhiều vào dịp lễ, Tết của người Việt. Ảnh: Unsplash.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, các loại hạt quen thuộc ngày Tết như hạt dưa, hạt điều, hạt hướng dương, hạt bí, hạnh nhân... là nguồn thực phẩm tự nhiên bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe.

Đây còn là món ngon “ăn chơi” không thể thiếu trong ngày Tết, góp vui cho khay mứt ngày xuân và còn mang lại những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời. Các loại hạt hầu hết đều có những giá trị dinh dưỡng đáng kể, cung cấp protein, chất xơ, chất béo không bão hòa, chất chống oxy hóa và nhiều hợp chất khác.

Hạt dưa đỏ

Hạt dưa đỏ được xếp vào các món ăn may mắn ngày Tết. Hạt dưa có màu sắc đỏ tươi tượng trưng cho sự may mắn đầu năm, luôn được ưu ái để hiện diện trong khay mứt của mỗi gia đình dịp xuân về Tết đến.

Ngoài giá trị như một món ăn chơi ngày Tết, hạt dưa còn có nhiều giá trị dinh dưỡng. Theo Đông y, hạt dưa hấu có vị ngọt, tính mát khi chưa rang chín, có tính bình sau khi rang chín, giúp hạ nhiệt, lợi tiểu, hạ huyết áp, tăng cường sinh lực.

Theo nghiên cứu Tây y, trong hạt dưa chứa các chất protein, chất béo, glucid, vitamin nhóm B, E, canxi, sắt, selen, phốt pho... giúp cải thiện rối loạn lipid máu, cải thiện viêm gan, chắc xương, tốt cho trí não và hệ thần kinh, ngủ ngon hơn...

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, chất béo trong hạt dưa phần nhiều là axit béo không bão hòa, có lợi trong phòng chống xơ cứng động mạch, bệnh mạch vành, đột quỵ và giảm cholesterol xấu có trong rất nhiều món ăn của ngày Tết.

Bên cạnh đó, hạt dưa rất phù hợp cho người ăn kiêng do lượng calo thấp và cần nhiều thời gian để cắn hết một nắm 400 gr hạt dưa, trong khi chỉ cần vài phút để ăn một túi khoai tây chiên có lượng calo tương đương.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều hạt dưa có thể làm phá huỷ men răng và tạo thành cao răng hoặc gây mất tiếng, khàn giọng, chướng bụng đầy hơi.

Hạt dưa đỏ ăn nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng. Ảnh: Alarmy.

Hạt điều

Hạt điều có hình dáng căng tròn, mượt mà, mang ý nghĩa của một năm với nhiều vận may và sự viên mãn cho nguyên năm.

Hạt điều có vị ngọt bùi và hương thơm nhẹ nhàng, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho cơ thể. Theo Đông y, hạt điều có vị ngọt, bùi, tính ấm, tác dụng bổ dưỡng, làm dịu, trừ đàm, rất tốt cho người suy nhược cơ thể, đau họng, ho do phong hàn, nhiều đàm.

Theo nghiên cứu Tây y, trong hạt điều chứa chất béo, chất đạm, carbohydrat, chất xơ, đồng, magiê, mangan, kẽm, phốt pho, sắt, selen, thiamine, Vitamin K, B6…

Đây là món ăn giúp cân bằng hệ tiêu hóa sau những bữa tiệc ngày Tết, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, tim khỏe mạnh hơn, hỗ trợ cơ bắp khỏe mạnh và xương trong cơ thể, đặc biệt là giúp sản xuất sắc tố melanin tốt cho da và tóc…

Ngoài ra, hạt điều chỉ chứa chất béo chưa bão hòa, không gây béo cho người sử dụng nên rất được các chị em phụ nữ ưa chuộng, không sợ tăng cân khi ăn. Nhìn chung, hạt điều tương đối an toàn cho chế độ ăn uống của hầu hết mọi người.

Hạt điều có vị bùi, béo, an toàn với sức khỏe mọi người. Ảnh: Tasting Table.

Hạt hướng dương

Hạt hướng dương được sinh ra từ các đầu hoa lớn của cây hướng dương, có hương vị nhẹ, thơm. Hạt hướng dương chứa chất béo (chủ yếu là chất béo không bão hòa, ít chất béo bão hòa), chất đạm, carbohydrat, chất xơ, vitamin E, B6, folate, đồng, magiê, mangan, kẽm, selen, chất chống oxy hóa…

Những chất này giúp giảm huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu, tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa lão hóa. Một tác dụng đặc biệt của hạt hướng dương là giúp phụ nữ kéo dài sức khỏe và tuổi thanh xuân nhờ vào vitamin E có nhiều trong hạt. Ngoài ra, loại hạt này còn cải thiện sức khỏe xương, trị giun kim, suy nhược thần kinh, mất ngủ,…

Tuy nhiên, do chứa nhiều chất béo, hạt hướng dương dễ bị nấm, mốc, làm xuất hiện các chất gây ung thư. Do đó, mọi người cần chú ý mua hạt đảm bảo an toàn và dùng hạt trước khi hết hạn sử dụng.

Hạt bí

Hạt bí rang có chứa protid, lipid, glucid, các chất khoáng (canxi, phốt pho, sắt, mangan, kẽm, selen…), carotene, vitamin B1, vitamin B2, vitamin PP, chất xơ; các axit béo không no như omega-3 và omega-6; vitamin E; tiền chất prostaglandin, tryptophan và một số axit amin khác...

Hạt bí giúp dịu cảm xúc, nâng cao đời sống tình dục. Ảnh: Unsplash.

Hạt bí có tác dụng ngừa loãng xương, cải thiện chức năng bàng quang (giảm tiểu són, tiểu rát, tiểu không tự chủ và đái dầm thường gặp ở người cao tuổi), kháng viêm, ngừa sỏi thận.

Tryptophan trong hạt bí có tác dụng chống trầm cảm, tăng cường cảm xúc tích cực, cải thiện tâm lý vui vẻ, rất thích hợp để góp vui cho ngày xuân thêm vui tươi.

Theo Đông y, hạt bí có vị ngọt, béo, tính bình, tác dụng sát khuẩn, tẩy giun sán, giải nhiệt, giảm căng thẳng thần kinh. Thường xuyên ăn hạt bí sẽ giúp trừ giun sán, dịu thần kinh và giúp cho sinh hoạt tình dục được cải thiện tốt hơn.

Cũng như hạt hướng dương, hạt bí có hàm lượng chất béo cao nên dễ bị nấm mốc, nên bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo và tránh ánh sáng mặt trời.

Hạt hạnh nhân

Hạt hạnh nhân được ví như "nữ hoàng của các loại hạt" nhờ chứa nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người.

Loại hạt này chứa nhiều chất xơ, protein, chất béo, vitamin E, B2, mangan, magie, đồng, phốt pho, flavonoids... có tác dụng chống lão hóa, trẻ hóa da, phòng ngừa nhiều bệnh tim mạch, tiểu đường, mỡ trong máu, giúp kiểm soát huyết áp…

Dù chứa nhiều chất dinh dưỡng, hạnh nhân không phải là lựa chọn lý tưởng cho mọi người sử dụng. Ảnh: Unsplash.

Hạt hạnh nhân chứa nhiều chất béo nhưng không gây tăng cân. Một nghiên cứu kéo dài 4 tuần cho thấy ăn 43 gram hạnh nhân hàng ngày làm giảm đáng kể cảm giác đói và cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, mức tiêu thụ hạnh nhân lý tưởng hàng ngày là khoảng 40 gr. Nếu ăn nhiều hạnh nhân, mọi người có thể bị táo bón, đầy hơi và khó chịu cho dạ dày.

Nếu ăn quá mức, mọi người có thể gặp các vấn đề về hô hấp, nghẹt thở, suy nhược thần kinh, thậm chí tử vong do có chứa acid hydrocyanic. Ngoài ra, phụ nữ mang thai cũng không nên ăn quá nhiều hạnh nhân để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.