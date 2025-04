Ngày Messi khóc khi gặp Giáo hoàng Francis

Tháng 8/2013, Messi có vinh dự gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican. Đó là thời điểm siêu sao người Argentina cùng đồng đội chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Italy. Hình ảnh Messi rưng rưng nước mắt trong buổi lễ gặp mặt tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng người hâm mộ.

Trong buổi gặp gỡ, Giáo hoàng Francis dặn dò các cầu thủ về sự khiêm tốn và lòng vị tha, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm mà các cầu thủ đang mang trên vai.

Trong buổi gặp mặt, Giáo hoàng Francis cũng tặng cho Messi một chậu cây oliu. Sau khi rời khỏi buổi lễ, Messi chia sẻ thông điệp ngắn gọn với báo chí: "Chúng ta không nên chỉ nghĩ đến bản thân mình".

Năm 2016, trong một buổi phát biểu trước hàng nghìn người trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới, Giáo hoàng Francis từng khen ngợi Messi: "Với tôi, Messi hay hơn cả Maradona và Pele".

Hôm 21/4, Vatican cho biết Giáo hoàng Francis qua đời ở tuổi 88, chỉ một ngày sau khi tham dự Thánh lễ Phục Sinh. Trên trang cá nhân, Messi đăng ảnh chụp chung với Giáo hoàng Francis và bày tỏ lòng kính trọng.

"Một Giáo hoàng người Argentina đáng kính. Cầu mong Ngài yên nghỉ. Cảm ơn Ngài đã làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi sẽ nhớ Ngài", Messi chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân.

San Lorenzo, đội bóng mà Giáo hoàng Francis rất hâm mộ, cũng chia sẻ nỗi đau trên tài khoản chính thức của CLB. "Tạm biệt, cảm ơn và vĩnh biệt! Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi!", bài đăng của CLB có đoạn viết.

