Ngày khai mạc Đại hội Đảng, Hà Nội không mưa, trưa chiều trời hửng nắng

Từ ngày 18-20/1, do áp cao lục địa suy yếu, khoảng chiều tối và đêm 20-21/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh.

Màn hình LED cỡ lớn trên nhiều tuyến phố trình chiếu hình ảnh, biểu tượng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Thông tin về thời tiết dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra tại Hà Nội từ ngày 19-25/1/2026 và thời tiết trên phạm vi cả nước trong thời gian này, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khu vực Hà Nội từ ngày 18-20/1, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ chiều tối và đêm ngày 20-22/1, do chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc nên có mưa.

Từ ngày 21-25/1, trời rét, có nơi xảy ra rét đậm, Nhiệt độ thấp nhất ban đêm 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất ban ngày khoảng 16-19 độ C.

Cụ thể, ngày 18/1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trời rét, chiều hửng nắng, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 19 - 21 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 22-24 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 18 - 20 độ C.

Ngày 19/1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa và chiều trời hửng nắng, đêm không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 18 - 20 độ C.

Ngày 20/1, sáng sớm có sương mù, chiều tối có lúc có mưa; đêm có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 22 - 24 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 18 - 20 độ C.

Ngày 21/1, có lúc có mưa, trời rét, chiều trời lạnh, đêm có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 18 - 22 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 20 - 22 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 15 - 17 độ C.

Ngày 22/1, có lúc có mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 17 - 19 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 18 - 20 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 13 - 16 độ C.

Ngày 23/1, không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 15 - 16 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 16 - Ret17 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 13 - 15 độ C.

Ngày 24/1, không mưa, trời rét. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 16 - 18 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 17 - 19 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 14 - 16 độ C.

Ngày 25/1, không mưa, sáng sớm có sương mù, trời rét, chiều hửng nắng. Nhiệt độ sáng và trưa phổ biến từ 17 - 19 độ C. Nhiệt độ chiều phổ biến từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ về đêm phổ biến từ 14 - 17 độ C.

Thời tiết các khu vực từ ngày 18-25/1: Khu vực Bắc Bộ không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Từ chiều tối ngày 20-22/1, do chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, có khả năng mưa, trời rét; giai đoạn từ ngày 22-25/1, trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Trung Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng; riêng khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế đêm và sáng trời rét.

Từ đêm 21-22/1, từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Hà Tĩnh có mưa rải rác; từ ngày 22-23/1, khu vực từ tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; từ ngày 24-25/1 ít mưa.

Khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế sáng sớm và đêm trời rét, từ ngày 22/1 trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng sớm và đêm trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 21/1 khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

Từ đêm 22-23/1, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động. Từ ngày 23-25/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.