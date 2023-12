Ngày đầu ra quân, CSGT Hà Nội xử lý nhiều tài xế xe khách, xe chở hàng

Ngay sau khi Công an TP Hà Nội phát động Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, các đội địa bàn thuộc Phòng CSGT Công an thành phố đã hưởng ứng triển khai.

Đợt cao điểm được Công an TP Hà Nội triển khai nhằm chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào chiều 18/12, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã cử tổ công tác tập trung xử lý tình trạng xe máy chở hàng hóa cồng kềnh, xe ô tô dừng đỗ sai quy định… Trên tuyến đường Trần Nhật Duật, chỉ trong thời gian ngắn, tổ công tác đã phát hiện và dừng nhiều phương tiện xe máy chở hàng hóa cồng kềnh gây mất trật tự an toàn giao thông. Xe máy chở hàng hóa cồng kềnh di chuyển trên đường. Khi bị cán bộ tổ công tác dừng xe, ông Đ.N.L tài xế vi phạm cho biết, bản thân đang chở hàng bằng xe máy đi giao thì bị cán bộ tổ công tác dừng kiểm tra, xử lý lỗi chở hàng hóa cồng kềnh. “Tôi cũng biết việc chở hàng hóa như vậy là vi phạm nhưng vì lo cuộc sống nên không tránh khỏi được. Hàng trên xe đều là của khách thuê chở đi, họ đóng gói như nào thì phải để nguyên như vậy, không thể cắt hay tách ra được”- ông L. phân trần. Sau khi bị lực lượng CSGT lập biên bản ông L. cho biết bản thân sẽ rút kinh nghiệm và ký vào biên bản. Theo thiếu tá Đỗ Văn Thắng - Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, trong đợt cao điểm đơn vị tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, chở hàng hóa cồng kềnh, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu… Thiếu tá Thắng cho biết, chuẩn bị cho đợt cao điểm, đơn vị cũng đã lên kế hoạch cụ thể, tuần tra khép kín địa bàn từ nay xuyên suốt đến Tết Nguyên đán, trong đó mỗi ca tuần tra thực hiện 6 tiếng, chốt làm 8 tiếng. Ngoài phát hiện vi phạm trực tiếp, đơn vị cũng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ như tin báo qua Zalo của người dân sẽ được tiếp nhận, xác minh xử lý. “Từ nay đến Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện tăng cao, do đó người tham gia giao thông cần chấp hành đèn tín hiệu và lực lượng CSGT làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh” - Thiếu tá Thắng khuyến cáo. Các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Cũng triển khai ra quân xử lý vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực đầu cầu Thăng Long (quận Bắc Từ Liêm). Tổ công tác đã dừng nhiều xe khách kiểm tra, hầu hết các phương tiện đều tuân thủ chở đúng số người quy định, chạy đúng làn, đúng tốc độ. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp vi phạm các lỗi như mở cửa khi xe đang chạy, dừng đỗ sai quy định… Điển hình tài xế H.M.C điều khiển xe ô tô khách biển kiểm soát 30B-307.xx vi phạm lỗi “không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy”. Khi tổ công tác thông báo lỗi và tuyên truyền về hành vi vi phạm, tài xế C. cho biết đã ý thức được và đây là bài học sẽ rút kinh nghiệm. Theo Công an TP Hà Nội, đợt cao điểm triển khai nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên diện rộng. Cụ thể, tập trung vào việc thực hiện có hiệu quả tuần tra , kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; khảo sát, xây dựng, triển khai các phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông phù hợp với từ khu vực. Ngăn chặn, xử lý nghiêm các các trường hợp điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, không để xảy ra đua xe trái phép. Xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông theo quy định của pháp luật. Kế hoạch trên được Công an TP Hà Nội triển khai đến ngày 29/2/2024. Phát hiện hơn 500 trường hợp vi phạm Trong ngày 18/12, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 513 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 104 phương tiện, 234 bộ giấy tờ, tước 56 giấy phép lái xe; xử lý 12 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy. Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm, trong đó có 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các Tổ hóa trang phát hiện, xử lý 21 trường hợp có hành vi nẹt pô, lạng lách đánh võng gây mất trật tự, an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát cơ động huy động cán bộ, chiến sỹ tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, phát hiện, bắt giữ, bàn giao 2 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Cùng ngày xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm 2 người chết, cụ thể: 1 vụ, 1 người chết do va chạm giữa xe ô tô và xe mô tô tại xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây; 1 vụ, 1 người chết do người điều khiển xe mô tô tự gây tại xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức. Truy tìm tài xế ôtô tải chèn ngã xe máy trên phố Hà Nội rồi bỏ chạy Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để truy tìm tài xế ôtô tải chèn ngã xe máy ở đường Nguyễn Xiển.

