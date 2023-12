CSGT TP.HCM xử lý 10 người chạy môtô Harley trên đại lộ Phạm Văn Đồng

Chạy môtô Harley trong làn đường ôtô trên đại lộ Phạm Văn Đồng, nhóm 10 người bị CSGT TP.HCM mời làm việc và xử phạt hành chính.

CSGT Hàng Xanh làm việc với những người vi phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM (PC08) cho biết đơn vị đã xác minh, xử lý nhóm người chạy môtô Harley trong làn đường dành cho ôtô trên đại lộ Phạm Văn Đồng.

Theo Phòng PC08, sáng 10/12, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh hơn 10 chiếc môtô hiệu Harley lưu thông vào làn đường dành cho ôtô trên đường Phạm Văn Đồng (theo hướng từ thành phố Thủ Đức đi quận Bình Thạnh).

Theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông, tuyến đường này cho phép xe 2 bánh đi vào làn ôtô vào các khung giờ từ 6h-9h và 16h-20h; riêng đoạn trên cầu Bình Lợi là nghiêm cấm xe 2 bánh lưu thông vào làn ôtô 24/24 giờ.

Qua nắm thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh (PC08) đã liên hệ Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành Phố và tiến hành trích xuất camera giám sát tại các khu vực mà 10 môtô Harley đi qua và xác định được biển số xe, chủ phương tiện, địa chỉ thường trú.

Sau đó, đơn vị đã phối hợp với Công an quận Bình Thạnh, Công an quận Gò Vấp, Công an thành phố Thủ Đức, Công an quận Tân Bình xác minh được 10 người điều khiển mô tô Harley nói trên và mời lên giải quyết theo quy định.

Qua làm việc, các thành viên trong đoàn môtô Harley đều có thái độ hợp tác với lực lượng chức năng và thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân. Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 10 người này về lỗi “Đi vào đường có biển báo hiệu cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển”.

Ngoài ra, cảnh sát tuyên truyền vận động người vi phạm ký cam kết không tái phạm hành vi vi phạm nêu trên và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi tham gia giao thông.