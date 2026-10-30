Ngày đầu điều chỉnh giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất, tài xế bối rối

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào lúc 15h ngày 30/10, giao thông quanh sân bay Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn Hòa) tương đối thông thoáng trong ngày đầu áp dụng phương án điều chỉnh. Phương tiện lưu thông qua các tuyến đường và giao lộ, trong đó một số hướng đi được thay đổi so với trước.