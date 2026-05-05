Ngày càng nhiều người tiêu dùng mua sản phẩm vì 'câu chuyện đằng sau'

Nếu trước kia, việc lựa chọn một sản phẩm chủ yếu xoay quanh công năng và giá cả, thì hiện tại, người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện phía sau mỗi món đồ.

Sự thay đổi này phản ánh rõ nét tư duy tiêu dùng hiện đại. Sản phẩm không còn dừng lại ở chức năng, mà trở thành một phần của gu thẩm mỹ, trải nghiệm và cả niềm tin.

Hành vi tiêu dùng dịch chuyển

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh thị trường đang vận động theo “nhịp thở” của thời đại, đặc biệt tại các đô thị lớn. Một sản phẩm có thể trở thành xu hướng, nhưng cũng nhanh chóng bị thay thế nếu không đủ chiều sâu. Khi lựa chọn ngày càng nhiều, người tiêu dùng buộc phải tìm một “bộ lọc” và câu chuyện trở thành yếu tố quyết định.

Câu chuyện đằng sau sản phẩm trở thành “điểm chạm” quyết định hành vi mua hàng.

Tuy nhiên, câu chuyện phải được thể hiện bằng những giá trị cụ thể như cách sản phẩm được tạo ra, chất lượng chế tác, trải nghiệm sử dụng và mức độ an tâm. Những sản phẩm có câu chuyện ý nghĩa sẽ tạo sự kết nối bền vững hơn với người dùng.

“Ăn ngon, mặc đẹp” lên ngôi

Thói quen tiêu dùng thay đổi phản chiếu một sự chuyển dịch lớn hơn trong đời sống: Từ “ăn no, mặc ấm” sang “ăn ngon, mặc đẹp” và tận hưởng trải nghiệm sống.

Một thế hệ người tiêu dùng “sành” đang hình thành. Họ sẵn sàng chi trả nhiều hơn, nhưng đồng thời đòi hỏi cao hơn ở những giá trị không thể nhìn thấy ngay, mà cần được kiểm chứng theo thời gian.

Bộ trà Đài Các của thương hiệu gốm sứ cao cấp Minh Long.

Xu hướng này thể hiện rõ ở các sản phẩm cao cấp như gốm sứ, đặc biệt là dòng trang trí kim loại quý như vàng, bạch kim với quy trình chế tác thủ công tỉ mỉ, có tính thẩm mỹ cao và câu chuyện truyền cảm hứng đằng sau. Điều người dùng quan tâm không chỉ là “có vàng”, mà “vàng đó như thế nào”, có thực sự bền, an toàn và giá trị xứng đáng hay không?

Không phải “bao nhiêu vàng”, mà là cách vàng hiện diện

Trong cách tiếp cận của mình, Minh Long không xem vàng như biểu tượng của sự đắt giá, mà là chất liệu cần có kỹ thuật chế tác chuyên biệt để diễn đạt sự sang trọng, tôn lên cá tính và gu thẩm mỹ người sử dụng - những tiêu chí gia tăng giá trị thực cho một sản phẩm.

Bộ sản phẩm Gastroline của thương hiệu gốm sứ cao cấp Minh Long.

Với dòng sản phẩm trang trí vàng của Minh Long, nguyên liệu vàng phải đạt tiêu chuẩn cao về độ tinh khiết, bám dính chắc, chống ăn mòn và khả năng ổn định trong môi trường nung nhiệt độ cao. Theo đó, vàng nhập khẩu từ Đức - một thương hiệu uy tín lâu đời với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu kim loại quý ngành gốm sứ - được lựa chọn dù chi phí đầu vào không hẳn tối ưu. Khi kết hợp cốt sứ khác biệt theo bí quyết gia truyền của Minh Long, vàng không chỉ giữ được độ bền, mà còn thể hiện vẻ sang trọng, tinh tế đặc trưng.

Câu chuyện sản phẩm góp phần tạo nên giá trị và trải nghiệm đa dạng cho người tiêu dùng.

Để cho ra đời những sản phẩm trang trí vàng tôn vinh không gian của người sở hữu, ngoài nguyên liệu cao cấp, điểm khác biệt còn nằm ở cách vàng được xử lý và kỹ thuật thủ công “đặt” lên bề mặt sứ. Việc tạo nên một lớp vàng bóng hoặc mờ theo chủ đích thiết kế với sắc độ khác nhau cần sự kiểm soát khắt khe trong quy trình nung công nghệ cao đặc trưng của Minh Long. Trong đó, yếu tố đảm bảo an toàn khi sử dụng hàng ngày, giữ độ sáng bóng khác biệt lâu dài là những tiêu chuẩn cơ bản với một sản phẩm cao cấp đáp ứng thị hiếu tiêu dùng của khách hàng hiện đại.

Bên cạnh đó, công đoạn hoàn thiện thủ công của các nghệ nhân Việt, giúp khắc họa độ tinh xảo trong từng chi tiết rất nhỏ với tiêu chuẩn rất cao, luôn là một câu chuyện đầy cảm hứng. Chính sự tỉ mỉ này tạo nên chiều sâu thị giác - thứ không dễ nhận ra ngay nhưng đủ để người dùng cảm nhận theo thời gian.

Các chế tác thủ công ngày càng được đánh giá cao, không chỉ bởi kỹ thuật mà còn từ giá trị câu chuyện.

Ở góc nhìn này, vàng không chỉ là lớp trang trí, mà trở thành nơi hội tụ của vật liệu, kỹ thuật và tay nghề. Quan trọng hơn, nó được tiết chế để xuất hiện “đúng” và “đủ” nhằm tạo điểm nhấn nhưng không phá vỡ tổng thể.

Khi lựa chọn không còn dựa vào những gì dễ thấy, cách đánh giá giá trị cũng thay đổi. Một sản phẩm chỉ cần đủ lý do để được giữ lại và giá trị lớn nhất nằm ở khả năng nhận ra đâu là điều thực sự đáng để chọn.