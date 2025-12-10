Ngày 31/12 sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Trung Khoa

Ngày 31/12, Tòa án Hà Nội xét xử sơ thẩm Lê Trung Khoa cùng 3 bị cáo khác về tội tuyên truyền chống Nhà nước, theo quy tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 10/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định ngày 31/12 sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Trung Khoa (sinh năm 1971 tại tỉnh Thanh Hóa; Quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại số 1, ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội, trước đây là số 24 ngõ 55 đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) và 3 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về cùng tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Lê Trung Khoa. Ảnh: TTXVN phát.

3 bị cáo khác trong vụ án này gồm: Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1977 tại tỉnh Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh tại xóm 7, thôn Xuân Phương, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai; nơi ở tại Thái Lan), Huỳnh Bảo Đức (sinh năm 1984 tại TP.HCM; Quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú và nơi ở tại 286/38 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) và Phạm Quang Thiện (sinh năm 1978 tại Hưng Yên; Quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú tại phòng 205 G4, ngõ 32A phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội; nơi ở tại số 5, ngõ 127 phố An Trạch, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội).

Cả 3 bị cáo này đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14, Bộ Công an. Phiên tòa sơ thẩm bắt đầu lúc 8h30 ngày 31/12/2025, tại Khu xét xử, trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Trong số 4 bị cáo của vụ án này, bị cáo Lê Trung Khoa (Giấy Chứng minh nhân dân số 011457540 do Công an thành phố Hà Nội cấp) bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành Quyết định truy nã vào ngày 5/12/2025.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi bị cáo Lê Trung Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.