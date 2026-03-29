Ngày 30/3: Nắng nóng gia tăng trên diện rộng, nhiều nơi vượt 35 độ C

  • Chủ nhật, 29/3/2026 21:10 (GMT+7)
Ngày 30/3, thời tiết trên cả nước phổ biến ngày nắng, nhiều khu vực xuất hiện nắng nóng, có nơi gay gắt trên 35 độ C. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 29 đến ngày 31/3, thời tiết trên phạm vi cả nước có nhiều biến động, với xu thế nắng nóng gia tăng tại nhiều khu vực.

Tại Bắc Bộ, đêm 29 và ngày 30/3 dự báo có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ban ngày trời nắng, cục bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Đáng lưu ý, khu vực Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có thể có mưa rào và dông rải rác.

Sang đêm 30 và ngày 31/3, khu vực này tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, cục bộ gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế ghi nhận hình thái thời tiết tương tự, với mưa rào và dông xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm. Ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; Các khu vực còn lại trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng; riêng miền Đông Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động phòng tránh.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 29, ngày 30/3

TP. Hà Nội: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ, riêng khu Tây Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ:Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, riêng miền Đông 34-36 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết 29/3: Miền Bắc mưa cục bộ trước khi đón nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 29/3, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến TP Huế có mưa ở một vài nơi trước khi tăng nhiệt nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng.

16 giờ trước

Thời tiết 29/3: Bắc Bộ mưa nhẹ, sương mù; nhiều nơi nắng nóng cục bộ

Ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, sáng sớm có sương mù, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C; chiều tối một số khu vực vẫn có khả năng xảy ra mưa rào và dông.

24 giờ trước

Nắng nóng bao trùm TP.HCM

Những ngày cuối tháng 3, thời tiết tại TP.HCM bước vào đợt nắng nóng diện rộng, có nơi gần 36°C, khiến nhịp sống đô thị trở nên ngột ngạt ngay từ sáng sớm.

16:01 26/3/2026

PV/VOV.VN

nắng nóng thời tiết dự báo Hà Nội

    Tối 29/3, lực lượng chức năng phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM phối hợp cùng ngành điện lực khẩn trương xử lý sự cố cháy trụ điện trên đường Hương Lộ 3, khiến nhiều hộ dân bị mất điện và giao thông khu vực ùn ứ cục bộ.

    Dong loc gay thiet hai o khu vuc thi xa Nghia Lo cu, tinh Lao Cai hinh anh

    Dông lốc gây thiệt hại ở khu vực thị xã Nghĩa Lộ cũ, tỉnh Lào Cai

    3 giờ trước 19:38 29/3/2026

    0

    Cơn dông lốc rất mạnh xảy ra vào khoảng 16h40 chiều nay (29/3) tại khu vực thị xã Nghĩa Lộ cũ, nay là các phường Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia và xã Liên Sơn của tỉnh Lào Cai đã gây đổ cây, tốc mái nhà dân, làm 1 công nhân vệ sinh môi trường bị thương.

