Ngày 27/11, xét xử người vợ dùng xyanua đầu độc chồng và 3 người thân

Dự kiến ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ xã Phước An) về tội "Giết người" và "Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc".

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, xuất phát từ việc nợ nần tiền bạc của chồng là anh N.T.T.Th. (SN 1985), nên bị can Bích lên mang xã hội Facebook tìm mua chất độc xyanua với giá 1 triệu đồng mục đích về để tự tử.

Tuy nhiên, quá trình sinh sống sinh hoạt hàng ngày thì phát sinh mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, nên bị can Bích đem lòng thù hận và nảy sinh ý định sử dụng chất độc xyanua đã mua trước đó để đầu độc những người thân trong gia đình.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích.

Ngày 22/6/2024, khi nhìn thấy cháu N.H.B.T (SN 2006, con của anh trai) đang ngồi học bài một mình, Bích thấy mặt của cháu T. nhiều mụn thì nói "uống thuốc mát gan giải độc thì hết", rồi đi mua thuốc nhưng thực chất là hai viên con nhộng chứa xyanua. Sau khi uống, cháu T. được phát hiện và cấp cứu kịp thời, nhưng đã chịu tổn thương cơ thể 23% với di chứng tổn thương não.

Mở rộng điều tra Công an phát hiện Bích không chỉ một lần ra tay. Từ tháng 2/2023 đến tháng 5/2024, người phụ nữ này đã liên tiếp đầu độc 3 người thân khác dẫn đến tử vong, gồm: chồng là anh N.T.T.T (tử vong ngày 18/10/2023), cháu N.K.D (SN 2017, con gái em chồng, tử vong ngày 2/1/2024) và cháu N.H.N (SN 2012, con trai anh trai, tử vong ngày 26/5/2024).

Bị can Bích khai nhận, năm 2022, anh Th. (chồng Bích) chơi banh bóng, lắc đĩa, đá gà trên mạng nợ nần tiền bạc, nên Bích buồn chán. Bích sau đó tìm hiểu trên mạng Facebook rồi mua chất độc xyanua về cất giấu. Sau đó, Bích bỏ chất độc xyanua vàc thuốc của chồng đang uống hàng ngày để đầu độc.

Vụ đầu độc cháu N.K.D bằng chất độc xyanua bị can Bích khai nhận, vào khoảng cuối năm 2023 có xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tiền bạc và can thiệp riêng tư của Bích sau khi chồng chết. Do đó Bích nảy sinh đầu độc cháu D. (con gái của em gái) để trả thù. Bích hòa xyanua vào nước rồi đưa cho cháu uống.

Vụ đầu độc cháu N.H.N, Bích cũng hòa chất độc vào nước và lừa cháu uống khi đang chơi game. Sau mỗi lần ra tay, Bích đều tìm cách rời khỏi nhà hoặc phi tang vật chứng để tránh bị nghi ngờ.

Quá trình điều tra, Bích khai nhận rõ toàn bộ việc đầu độc chồng, cháu D., cháu N., cháu T. bằng chất độc xyanua. Công an cũng đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng, bao gồm dữ liệu camera ghi lại hành vi của Bích tại tiệm thuốc và tại nhà, cùng với việc phát hiện chai xyanua được cất giấu tại nghĩa trang giáo xứ Bắc Minh.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích thực hiện hành vi phạm tội tàn độc, tinh vi và liên tiếp nhằm vào những người thân trong gia đình cho đến khi bị phát hiện. Nhận thấy bản chất con người của bị can Bích không còn khả năng giáo dục và cảm hóa. Do đó, Cơ quan điều tra nhận thấy cần loại bỏ vĩnh viễn bị can Bích ra khỏi đời sống xã hội nhằm mục đích răn đe giáo dục và phòng ngừa chung đối với các loại tội phạm liên quan đến việc sử dụng chất độc.