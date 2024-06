Ngập tràn lời khen nhưng Lynk & Co sẽ thế nào tại Việt Nam?

Bằng việc ra mắt loạt sản phẩm ở mức giá cao cùng nhiều công nghệ hiện đại, Lynk & Co nỗ lực định vị thương hiệu là một "hãng xe cao cấp" thay vì mác "xe Trung Quốc giá rẻ".

Lynk & Co không phải là một thương hiệu quá xa lạ trên thị trường toàn cầu bởi đây là "đứa con" được Geely tạo thành từ việc hợp tác với hãng xe lâu đời Volvo. Tuy nhiên, việc cố thoát khỏi mác "xe Trung Quốc" liệu có là quá khó với Lynk & Co chưa có lịch sử hoạt động quá lâu đời?

Nổi lên từ “thương vụ Volvo”

Năm 2009, tập đoàn Geely, một doanh nghiệp Trung Quốc non trẻ trong ngành sản xuất ôtô thông báo đàm phán với Ford để mua lại Volvo. Chỉ sau đó một năm, thương hiệu Thụy Điển đã về tay Geely với mức giá 1,8 tỷ USD .

Thương vụ này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của truyền thông và người dùng, bởi ở thời điểm đó, chẳng ai mảy may biết, liệu Geely sẽ làm được gì trong thị trường xe vốn đã đầy sự cạnh tranh.

Chia sẻ với truyền thông, ông Li Shufu, CEO của Geely từng khẳng định việc mua lại thương hiệu Volvo chỉ làm đối tác, cùng nhau phát triển các mẫu xe mới chứ không phải để “thay tên đổi họ” hay sở hữu danh tiếng trước đó của thương hiệu Thụy Điển.

“Volvo là Volvo và Geely là Geely”, ông Li Shufu khẳng định.

Ông Li Shufu, chủ tịch tập đoàn Geely trong buổi ký kết với Volvo. Ảnh: Xinhua, Wu We

Sau 7 năm, với sự hỗ trợ từ Volvo, Geely đã bành trướng được sức mạnh thương hiệu của mình và ra đời hàng chục công ty con, bao gồm cả Lynk & Co đánh dấu nỗ lực điện hóa của tập đoàn Trung Quốc.

Khác với các thương hiệu khác thuộc Geely, Lynk & Co tập trung vào phát triển phần mềm các các công nghệ cốt lõi của thương hiệu, xây dựng ngôn ngữ thiết kế riêng của hãng so với “cha đẻ” là Volvo hay Geely.

Thương hiệu này tự định vị bản thân như một hãng ôtô quốc tế, với mức giá ở mức cao cùng các trang bị, công nghệ sang trọng. Vì vậy, thay vì đánh vào các thị trường châu Á ngay từ ban đầu, Lynk & Co lựa chọn châu Âu là nơi đầu tiên trong chuỗi xây dựng thị trường.

Phủ sóng tại châu Âu với chính sách bán hàng kỳ lạ

Năm 2020, thương hiệu này ra mắt chiếc SUV Lynk & Co 01 đầu tiên tại Bỉ. Theo Carmagazine, SUV đầu tiên của Lynk & Co tại lục địa già được sản xuất cùng dây chuyền với chiếc Volvo XC40 vì có chung nền tảng xây dựng mô đun CMA.

Đến nay, Lynk & Co đã phủ khắp các quốc gia thuộc châu Âu như Thụy điển, Pháp, Ý hay Tây Ban Nha với toàn bộ dải sản phẩm bao gồm Lynk & Co 01, 02, 05, 06 hay 09. Thế nhưng, mẫu xe duy nhất được đánh giá có độ phủ mạnh mẽ vẫn là 01, được hợp tác sản xuất bởi Volvo với động cơ plug-in hybrid.

Theo báo cáo bán hàng từ tập đoàn Geely, thương hiệu Lynk & Co bán được tổng 220.250 xe toàn cầu trong năm 2023, tăng 22% so với năm trước đó. Tuy nhiên thực tế, doanh số này đa phần đến từ chính sách thuê xe dài hạ được Lynk & Co áp dụng với nhóm khách hàng tại thị trường châu Âu.

Lynk & Co 02. Ảnh: Car and Driver.

Cụ thể, người dùng có thể mua xe hoặc thuê xe theo tháng với chi phí dao động 450-500 Euro, tương đương 484- 540 USD /tháng tùy vào mẫu xe. Khách hàng châu Âu có thể thuê một chiếc SUV hybrid thương hiệu Lynk & Co để phục vụ cho mọi nhu cầu cá nhân, thậm chí là tiếp tục mang chiếc xe đó cho người khác thuê.

Theo Reuters, chính sách này của Lynk & Co đã thu hút hơn 60.000 lượt đăng ký trên khắp châu Âu vào năm 2022. Tính đến hết tháng 4/2023, Lynk & Co đã ghi nhận tổng cộng 200.000 thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ xe thuê ở lục địa già, với khoảng 25.000 trong số đó là người Pháp.

Ra mắt tại Việt Nam với giá cao

Tháng 10/2023, Lynk & Co ra mắt tại thị trường Việt Nam với mẫu SUV 09 đầu tiên. Đây là mẫu xe gầm cao hybrid, được định vị cùng phân khúc với các mẫu SUV hạng sang như Mercedes Benz GLC 200, Ford Explorer hay Volkswagen Teramont. Tại quê nhà Trung Quốc, Lynk & Co 09 có giá bán dao động 265.900-370.900 NDT, tương đương 37.287- 52.011 USD .

Sức mạnh của 09 đến từ động cơ xăng Micro Hybrid Drive-E 2.0TD T5 kết hợp cùng motor điện. Khối động cơ này cho tổng công suất 254 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 350 Nm tại dải vòng tua 1.800-4.800 vòng/phút. Hộp số trên xe là loại tự động 8 cấp, đáng chú ý là cấp số 8 có thể được sử dụng từ tốc độ 85 km/h.

Lynk & Co 09. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Với mức giá niêm yết dao động 2,199 tỷ đồng , Lynk & Co ngay thời điểm ra mắt đã nhanh chóng “đập tan” mác “xe Trung Quốc giá rẻ” vốn đã ăn sâu vào suy nghĩ của người dùng tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng khiến mẫu xe gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh cùng các đối thủ từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ, Đức.

Sau đó không lâu, thương hiệu này tiếp tục đem đến thị trường Việt 2 mẫu SUV mới là 01 và 05. Lynk & Co 01 được xếp cùng nhóm với những cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Ford Territory hay Kia Sportage khi so sánh về kích thước. Tuy nhiên, mẫu SUV này tiếp tục có mức giá không quá hấp dẫn, 999 triệu đồng, nếu so với các đối thủ còn lại trong phân khúc.

Bù lại, Lynk & Co 01 sở hữu khối động cơ 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 215 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 325 Nm tại dải vòng tua 1.800-4.500 vòng/phút. Xe dùng hệ dẫn động cầu trước cùng hộp số tự động 8 cấp.

Nhờ động cơ tăng áp, 01 trở thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc SUV cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là điểm ưu điểm hấp dẫn nhất của Lynk & Co 01 khi đặt cạnh các đối thủ

Người anh em của 01 là Lynk & Co 05, mẫu SUV dáng Coupe được kế thừa thiết kế từ 01. Xét trong phân khúc, chiếc SUV này được xem là đối thủ trực tiếp của Peugeot 408 - mẫu xe mới nhất của thương hiệu Peugeot tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên Lynk & Co 05 được phân phối với giá 1,599 tỷ, thiếu cạnh tranh hơn đối thủ (1,019- 1,269 tỷ đồng ).

Để thu hút khách hàng, thương hiệu ôtô này còn mang Lynk & Co 03+ đến Việt Nam dưới dạng trình diễn. Mặc dù chưa tiết lộ kế hoạch mở bán, đây vẫn là mẫu xe thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng khi sở hữu ngoại hình thể thao tương tự nhiều mẫu xe từ Nhật Bản hay Mỹ.

Lynk & Co 03+. Ảnh: Thế Bằng.

Đường dài còn ở phía trước

Nhìn chung, Lynk & Co để lại được nhiều ấn tượng tốt về mặt thương hiệu trên thế giới, với cách phát triển sản phẩm khá nghiêm túc và đầu tư. Các sản phẩm của hãng thể hiện phong cách riêng, nhiều sức mạnh và công nghệ, tất nhiên đi cùng mức giá bán không rẻ như nhiều thương hiệu xe Trung Quốc khác. Tất nhiên các hãng xe lớn của Trung Quốc cũng ngay lập tức học hỏi cách làm của Geely, và bên cạnh các thương hiệu phổ thông, cũng cho ra đời các thương hiệu cao cấp tương tự Link & Co.

Lynk & Co được Geely kỳ vọng sẽ là thương hiệu mang tính toàn cầu của tập đoàn ôtô Trung Quốc, con đường này chắc chắn sẽ mất hàng chục tới vài chục năm, và không hề dễ dàng. Đối thủ của Lynk & Co đều là những hãng xe có tuổi đời hàng trăm năm, nếu không cạnh tranh bằng giá bán, rất khó để thương hiệu mới mẻ này có thể cạnh tranh sòng phẳng.

Với mức giá cao cùng thương hiệu có phần “non trẻ”, chưa bàn đến việc liệu Lynk & Co có thể biến bản thân trở thành “hãng xe quốc tế” như kỳ vọng hay không, nhưng chắc chắn ngay tại thị trường Việt Nam, hãng vẫn sẽ còn gặp rất nhiều thử thách từ cả câu chuyện thương hiệu lẫn giá bán.

Ở thời điểm mà hàng loạt ôtô mới được ra mắt, các đại diện từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay Mỹ đều đang khuyến mại để “sinh tồn”, giá bán cao chắc chắn sẽ khiến Lynk & Co khó để thu hút khách hàng và cạnh tranh cùng đối thủ.

Tất nhiên câu chuyện có thể sẽ khác một chút, nếu như Tasco hợp tác với chính tập đoàn mẹ của Lynk & Co là Geely để lắp ráp xe tại Việt Nam. Đây là điều có khả năng cao xảy ra, khi Tasco thông báo sẽ hợp tác với một hãng xe Trung Quốc - rất có thể chính là Geely. Khi ấy, giá xe Lynk & Co nói riêng và các mẫu xe Geely sau này nói chung có thể sẽ ở mức cạnh tranh hơn, ít nhất là tại thị trường Việt Nam.

Còn trong trường hợp Lynk & Co muốn giữ mức giá cao để khẳng định thương hiệu cao cấp của mình, chắc chắn thứ hãng xe này phải đánh đổi sẽ là doanh số lẹt đẹt.