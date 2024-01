Ngành y tế TP.HCM đã phục hồi

Số lượng người khám, chữa bệnh ngoại trú, nội trú tại TP.HCM tăng so với 2 năm trước đây, trở về như trước dịch Covid-19.

Phòng lab thụ tinh trong ống nghiệm của Bệnh viện Từ Dũ - nơi đầu tiên của Việt Nam ươm mầm sự sống thai nhi giúp các cặp hiếm muộn. Ảnh: Duy Hiệu.

Thông tin trên được ông Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết tại Hội nghị triển khai hoạt động trọng tâm 2024 của ngành y tế thành phố, ngày 5/1.

Cụ thể, số lượt khám chữa bệnh ngoại trú tăng 11% so với năm 2022, tăng 6% so với năm 2020. Trong đó, số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú tăng 17% so với năm 2022, tăng 7% so với năm 2020.

Đồng thời, số lượt điều trị nội trú cũng tăng 4,1% và số lượt nội trú có thẻ bảo hiểm y tế tăng 9,1% so với năm 2022.

"Kết quả cho thấy sự phục hồi của ngành y tế thành phố, trong tất cả hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân như giai đoạn trước đại dịch", Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM nói.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM cho biết năm 2020, số lượt khám chữa bệnh ngoại trú giảm 29,2%, số lượt điều trị nội trú giảm 18,8%. Năm 2021, số lượt khám chữa bệnh ngoại trú tiếp tục giảm 37,9%, số lượt điều trị nội trú giảm 32%.

Đại diện ê-kíp phẫu thuật nhận khen thưởng từ UBND TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ông Dũng cho hay điểm trung bình về chất lượng bệnh viện đã tăng dần qua từng năm. Điều này cho thấy các bệnh viện đã cải thiện chất lượng rõ rệt, đảm bảo thích ứng hiệu quả trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, UBND TP.HCM khen thưởng đột xuất cho ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật thông tim cứu sống thai nhi trong bụng mẹ của 2 bệnh viện là Từ Dũ Nhi đồng 1.

Phát biểu chỉ đạo, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá ngành y tế thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh, tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân trên địa bàn thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ niềm vui mừng về những thành quả mà ngành y tế thành phố đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt là thành tựu về y tế chuyên sâu.

Ông cũng yêu cầu ngành y tế giữ môi trường y tế trong sạch, minh bạch, hạn chế hành vi trục lợi, tránh người dân "tiền mất tật mang" và ảnh hưởng uy tín thành phố.