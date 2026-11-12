Ngành xuất bản vào cao điểm hoạt động trước Tết Nguyên đán

Cục xuất bản và Thư viện mới có văn bản gửi các đơn vị ngành sách, đề nghị tập trung hoạt động phục vụ tốt nhu cầu văn hóa, tinh thần độc giả dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi.

Ngành xuất bản bước vào dịp cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: Trần Hiền.

Ngày 12/11, Cục Xuất bản & Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn tới các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam, Nhà xuất bản (NXB) và cơ quan chủ quản về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành từ nay đến đầu năm 2027, đặc biệt trong dịp cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi.

Theo đó, ngành xuất bản bước vào dịp cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán. Trong giai đoạn này, nhu cầu sản xuất, kinh doanh, lưu thông xuất bản phẩm, nhất là lịch, sách, tranh, ảnh và các ấn phẩm văn hóa khác tăng cao. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là in lậu, in giả, vi phạm bản quyền, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc và xuất bản phẩm có nội dung vi phạm pháp luật.

Để đảm bảo hoạt động của ngành phát triển lành mạnh, Cục Xuất bản và Thư viện đã đề nghị các cơ quan tập trung nhiều nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có các nhóm nhiệm vụ liên quan tới tăng cường kiểm tra, rà soát sản phẩm phục vụ Tết, rà soát hoạt động trên nền tảng điện tử, nhằm phòng, chống nạn sách giả, sách lậu. Đồng thời, công tác biên tập nội dung, thẩm định bản thảo, đặc biệt là bản thảo có nội dung đặc biệt cũng được Cục nêu rõ.

Cụ thể, về phía cơ quan quản lý nhà nước, Cục đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan và các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hoạt động xuất bản, in, phát hành; chú trọng việc kinh doanh xuất bản phẩm trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream và các kênh phân phối trực tuyến.

Các NXB được nêu rõ các nhiệm vụ liên quan tới đảm bảo chất lượng nội dung bản thảo. Cụ thể, Cục yêu cầu NXB tổ chức rà soát, siết chặt quy trình xuất bản từ tiếp nhận bản thảo, biên tập, thẩm định, liên kết xuất bản, đăng ký xuất bản, tổ chức in, nộp lưu chiểu. Đặc biệt nâng cao trách nhiệm thẩm định, kiểm soát nội dung đối với sách, lịch và các ấn phẩm có nội dung nhạy cảm và quan trọng. Đồng thời, NXB cần rà soát hoạt động liên kết xuất bản, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Một nhiệm vụ quan trọng được giao cho Hội Xuất bản Việt Nam, Hiệp hội In Việt Nam là phát huy vai trò tuyên truyền pháp luật, phản biện và giám sát. Các Hội được giao chủ động nắm bắt tình hình, khó khăn, vướng mắc của hội viên; kịp thời phản ánh về Cục Xuất bản và Thư viện để phối hợp xử lý hoặc tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, tháo gỡ.

Ngoài ra, Cục cũng đề nghị toàn ngành rà soát toàn diện nguồn hàng, hệ thống kho, cửa hàng, đại lý và các kênh phân phối trực tuyến. Các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nền tảng trực tuyến thuộc nhóm cần rà soát kỹ. Đơn vị kinh doanh cần kịp thời gỡ đường link, bài đăng có xuất bản phẩm vi phạm.

Các nội dung trên được Cục Xuất bản và Thư viện nhấn mạnh là các trọng tâm của ngành xuất bản trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi.