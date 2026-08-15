Ngành sách nhộn nhịp mùa khai trường

Nhu cầu mua sắm đầu năm học kéo hoạt động xuất bản và bán lẻ sách vào mùa cao điểm với nhiều hoạt động như ra mắt sách mới, hội sách đến tăng nguồn hàng tại nhà sách.

Một đơn hàng mua sách giáo khoa tại nhà sách ở phường Gò Vấp (TP.HCM). Ảnh: FHS.

Từ đầu tháng 8, thị trường sách Việt Nam bước vào mùa khai trường với nhiều hoạt động. Các nhà xuất bản (NXB) đưa sách mới ra thị trường, tổ chức hội sách, triển khai chương trình kích cầu, trong khi nhà sách tăng nguồn sách giáo khoa, sách tham khảo và các mặt hàng phục vụ học tập để đón nhu cầu mua sắm trước năm học mới.

Sách mới đón mùa khai trường

Ở NXB Kim Đồng, một số sách mới được giới thiệu dịp tựu trường gồm Hành trang vào lớp - Tập 1: Làm quen với Toán, Khăn đỏ và chiếc đuôi tinh nghịch, Là tôi: Những cuộc đối thoại với chính mình và tuổi trẻ và Mọi câu trả lời đều có trong ta.

Việc bổ sung đầu sách mới giúp các đơn vị phát hành thêm lựa chọn cho nhóm độc giả đang tìm sách chuẩn bị năm học mới, bên cạnh các chương trình ưu đãi được triển khai thời gian này.

Nhã Nam cũng triển khai chương trình Back2school tại hệ thống hiệu sách ở Hà Nội, kết hợp mua sách với tặng vở, bút... Một số đầu sách được đưa vào các khung giờ ưu đãi trong chương trình. Hoạt động này cho thấy các nhà phát hành đang tận dụng thời điểm phụ huynh, học sinh và độc giả trẻ tăng nhu cầu mua sắm để thúc đẩy sức mua tại hệ thống bán lẻ.

Với Alpha Books và Trạm Đọc, các hội sách được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội trong tháng 8, quy tụ nhiều nhóm sách từ sách dành cho trẻ em, sách ngoại ngữ đến kinh doanh, lịch sử.

Các chương trình đi kèm có sách giảm giá, khu sách đồng giá và hoạt động dành cho trẻ em. Cách tổ chức hội sách theo hướng kết hợp mua sách với hoạt động trải nghiệm cũng tạo thêm điểm đến cho gia đình trong dịp cuối tuần và mùa tựu trường.

Hội sách ở Tân Phú của Alpha Books và Trạm Đọc. Ảnh: Trạm Đọc.

Ở nhóm đơn vị có hệ thống phát hành sách giáo khoa, mùa khai trường cũng là thời điểm mở rộng hoạt động bán lẻ. STB, đơn vị thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam, vừa đưa vào hoạt động Nhà sách và Thiết bị trường học Hoàng Sa tại phường Tân Định (TP.HCM). Mặt hàng chủ yếu ở đây sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập, thiết bị giáo dục và văn phòng phẩm.

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, cho biết STB đang tận dụng các cơ hội từ thị trường và phát triển hoạt động kinh doanh dựa trên thế mạnh sẵn có. Việc mở điểm bán mới diễn ra ngay trước năm học 2026 - 2027.

Nhà sách tăng nguồn hàng trong mùa cao điểm

Mùa khai trường khiến nhu cầu tại các nhà sách mở rộng từ sách giáo khoa, sách tham khảo sang văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, ba lô và các sản phẩm dành cho trẻ em.

Tại FAHASA, mùa tựu trường tập trung vào các nhóm sách giáo khoa, sách tham khảo, văn phòng phẩm, dụng cụ học tập và ba lô. Bên cạnh sách, hệ thống cũng tăng các sản phẩm mới và hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh.

Trong khi đó, nhà sách Phương Nam chuẩn bị từ sách giáo khoa, sách tham khảo, tập vở, bút viết đến ba lô và học cụ, đáp ứng nhu cầu mua nhiều loại sản phẩm cùng lúc của phụ huynh trước năm học mới.

Ở Saigon Bookstore (phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), sách giáo khoa vẫn là nhóm hàng được chú trọng khi năm học cận kề. Nhà sách cho biết đang cung ứng sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 và cho phép khách mua lẻ từng cuốn, phù hợp những trường hợp học sinh đã có một phần sách và chỉ cần bổ sung những đầu còn thiếu.

Gian hàng balô tại nhà sách ở phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM). Ảnh: Saigon Bookstore.

Bên cạnh đó, nhà sách còn cung cấp văn phòng phẩm, dụng cụ học tập, balô và sách tham khảo. Trong mùa tựu trường, đơn vị cũng triển khai các chương trình kết hợp với rạp phim, khu vui chơi trẻ em và ưu đãi dành cho khách hàng, mở rộng hoạt động mua sắm sách vở sang những trải nghiệm dành cho gia đình.

Theo ghi nhận, các nhà sách thường phát triển danh mục hàng hóa theo hướng đa dạng hơn trong mùa tựu trường. Họ mở rộng nguồn hàng đáp ứng nhu cầu mua sắm nhiều loại sản phẩm cùng lúc của phụ huynh, đồng thời cố gắng cải thiện trải nghiệm mua sắm để thu hút khách hàng.

Nhịp mua sắm này tạo ra một mùa cao điểm khá rõ đối với ngành bán lẻ sách. Ông Phạm Nam Thắng, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc FAHASA Retail, cho biết: “Thông thường, từ tháng 4 đến hết tháng 9 là khoảng thời gian bận rộn nhất của FAHASA, trong đó tháng 8 là tháng cao điểm nhất của cả năm vì phải phục vụ mùa khai trường”.

Theo Phó chủ tịch HĐQT FAHASA, trong năm 2026, doanh thu mảng sách của tập đoàn này tăng trưởng trên 10% và dự kiến còn tăng nhiều hơn nhờ giai đoạn cao điểm.

Những dữ liệu này cho thấy mùa khai trường tạo ra một giai đoạn kinh doanh riêng của ngành nhà sách, với nhu cầu tăng mạnh trong vài tháng và đạt đỉnh vào tháng 8, tháng 9.