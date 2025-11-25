Ngán ngẩm nạn ngắt hoa, bẻ cành dã quỳ ở Ba Vì

Dù đã có hàng trăm biển nhắc nhở và lực lượng hướng dẫn túc trực, tình trạng du khách bẻ cành, hái hoa dã quỳ tại Vườn Quốc gia Ba Vì vẫn diễn ra, gây tổn hại cảnh quan.

Du khách ngắt hoa dã quỳ tại Vườn Quốc gia Ba Vì, bất chấp cảnh báo, nhắc nhở. Ảnh: Việt Khoa.

Ngày 23/11, có mặt tại Vườn Quốc gia Ba Vì để chụp ảnh cho khách, Việt Khoa (thợ ảnh hoạt động nhiều năm ở VQG) chứng kiến cảnh nhiều bạn trẻ thẳng tay bẻ cành, hái hoa dã quỳ chỉ để “sống ảo”.

“Không chỉ hành động bẻ cành hái hoa đâu. Kể cả đi xe máy nẹt pô, lạng lách đánh võng khi lên vườn, tôi đều nhắc nhở. Nhưng hầu hết chỉ sợ lúc đó thôi, sau lại làm”, anh kể.

Dịp này, Ba Vì đang vào độ dã quỳ nở đẹp nhất, lượng khách đổ lên ngắm hoa dã quỳ, "săn mây" đông nghịt, có thời điểm đường lên vườn tắc cứng. Với những du khách yêu hoa, cảnh tượng chen chúc, kém ý thức giữa khung cảnh đẹp lại trở thành nỗi ám ảnh.

Khách ngắt hoa chụp ảnh, sau đó vứt xuống đường. Ảnh: Việt Khoa.

Phùng Thị Minh Loan (sinh năm 2002), năm nào cũng lên Ba Vì vì mê dã quỳ, cho biết cô vừa tranh thủ được thời gian đi ngắm hoa nhưng sớm phải thất vọng khi thấy nhiều nhóm trẻ bẻ cả cành lớn để chụp ảnh rồi vứt bừa bãi xuống đường. “Hoa năm nay nở sớm, đã ít mà các bạn còn bẻ nhiều rồi bỏ đi, người đến sau lấy gì mà ngắm”, Loan nói.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì, cho biết tình trạng du khách, chủ yếu là học sinh, sinh viên, bẻ cành, ngắt hoa dã quỳ diễn ra thường xuyên, bất chấp việc đơn vị đã lắp đặt hàng trăm biển nhắc nhở và bố trí lực lượng hướng dẫn dày đặc trên các tuyến tham quan.

“Nhắc thì các cháu chấp hành lúc đó, nhưng quay lưng đi lại tái diễn”, ông nói.

Theo ông Thế, dã quỳ là loài hoa rất dễ héo, chỉ cần gãy một mấu là mất dáng, không thể phục hồi trong mùa sinh trưởng. Sau mỗi dịp cuối tuần đông khách, đội ngũ công nhân phải đi cắt tỉa toàn bộ những cành bị gãy, xấu để giữ lại cảnh quan tương đối đồng đều. “Những cành đã gãy coi như bỏ hẳn. Chúng tôi chỉ xử lý lại cho gọn, tránh để cả mảng hoa bị xơ xác”, ông giải thích.

Hàng trăm biển báo cấm hái hoa, bẻ cảnh đặt khắp VQG, ngoài ra, vào các ngày cuối tuần mùa cao điểm, ban quản lý huy đông hơn 100 người túc trực, dà soát, nhắc nhở du khách. Ảnh: Việt Khoa.

Để duy trì những triền dã quỳ vàng rực mỗi mùa, vườn quốc gia phải chi hàng tỷ đồng mỗi năm cho công tác chăm sóc: bón phân, tuốt lá già, cắt bỏ cành sâu bệnh, dọn vệ sinh liên tục từ sau khi kết thúc mùa trước đến trước mùa sau.

“Đó là khoản đầu tư bắt buộc nếu muốn cảnh quan còn nguyên vẹn cho du khách”, Giám đốc VQG Ba Vì nói.

Do thời tiết khá thuận lợi, lượng khách năm nay có xu hướng vượt mùa trước, đặc biệt vào hai ngày cuối tuần khi thời tiết đẹp. Giám độc VQG cho hay mỗi đợt cao điểm, đơn vị phải huy động hàng trăm người, bao gồm lực lượng của vườn, công an địa phương và kiểm lâm để phân luồng, nhắc nhở và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, ý thức không đồng đều của một bộ phận du khách khiến công tác quản lý luôn trong tình trạng quá tải.

Du khách chụp ảnh bên hoa dã quỳ. Ảnh: Vườn Quốc gia Ba Vì.

Trước đó, ngày 22/11, một sinh viên đi lạc trong rừng khiến hơn 100 người gồm kiểm lâm, công an, cảnh sát cứu hộ phải xuyên đêm tìm kiếm. Ông Thế cho biết không ít bạn trẻ bỏ qua biển chỉ dẫn, tự ý rẽ vào các lối nhỏ trong rừng theo sở thích cá nhân, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả du khách lẫn lực lượng vận hành.

Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì bày tỏ mong muốn du khách tôn trọng cảnh quan, hạn chế bẻ hoa, giẫm đạp và tuân thủ hướng dẫn khi tham quan. “Giữ lại những bụi dã quỳ nguyên vẹn cho người đến sau cũng là giữ lại một phần vẻ đẹp của Ba Vì”, ông chia sẻ.

Hoa dã quỳ, còn được gọi là cúc quỳ, quỳ dại, thuộc họ Cúc, tên khoa học Tithonia diversifolia, thường nở rộ vào cuối thu, đầu đông và được xem như “hoa báo mùa khô” ở nhiều vùng núi phía Bắc. Những bông hoa vàng rực, dáng giống hướng dương nhưng nhỏ hơn, mọc thành bụi ven đường, khi nở đồng loạt sẽ nhuộm vàng cả sườn núi, tạo nên cảnh quan đặc trưng mỗi mùa ở Ba Vì.

Theo Ban quản lý, mùa hoa dã quỳ "cao điểm" tại Ba Vì diễn ra từ 26/10 đến 8/12, đẹp nhất từ 2/11 đến 24/11.