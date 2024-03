Ngân hàng rao bán 'đại hạ giá' loạt khách sạn Le Pavillon ở Hội An

Một loạt khách sạn thuộc chuỗi Le Pavillon ở Hội An đang được ngân hàng đưa ra bán đấu giá, mức giảm tới hơn 100 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên.

Khách sạn Le Pavillon Hội An Gallery Hotel & Spa nằm trong chuỗi khách sạn mang thương hiệu Le Pavillon Hội An Group. Ảnh: Le Pavillon group.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Nam vừa thông báo đấu giá lần thứ 5 tài sản của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Hội An.

Theo đó, tài sản là quyền sử dụng đất và công trình khách sạn Le Pavillon Hoi An Central Luxury Hotel & Spa hình thành trong tương lai thuộc phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Châu Phát.

Công trình khách sạn hình thành trong tương lai có cấu trúc 6 tầng, có tầng lửng và 1 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng là 3.841 m2. Giá khởi điểm của tài sản trên là hơn 80,5 tỷ đồng , tiền đặt trước 4 tỷ đồng .

Đáng chú ý, so với mức giá hơn 92 tỷ đồng ở lần rao bán đầu tiên hồi tháng 11/2023, giá khởi điểm trong đợt đấu giá sắp tới đã giảm khoảng 12 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng tiếp tục đấu giá quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất tại phường Cẩm Phô, TP Hội An với diện tích khu đất là gần 614 m2. Tài sản trên đất là khách sạn Le Pavillon Hoi An Square Luxury Hotel cao 7 tầng, có tầng hầm. Diện tích xây dựng 3.231 m2, mật độ xây dựng 60%. Ngoài ra còn có hồ bơi diện tích 108 m2.

Chủ sở hữu tài sản là Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Hoàng Liên Phát. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 80 tỷ đồng , giảm hơn 17 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên.

Cũng tại VietinBank, ngân hàng đang đấu giá 2 lô tài sản của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hoàng Anh Phát tại TP Hội An. Bao gồm quyền sử dụng đất có diện tích 1.219 m2 tại địa chỉ 288 Nguyễn Duy Hiệu, phường Sơn Phong và quyền sử dụng đất có diện tích 567 m2 và khách sạn Le Pavillon Hội An Gallery Hotel & Spa hình thành trong tương lai tại phường Sơn Phong, TP Hội An.

Khách sạn được cấp phép xây dựng mới gồm 49 phòng lưu trú, khu lễ tân, nhà hàng, bếp và các công trình phụ trợ với quy mô nhà 6 tầng có tầng hầm. Tổng diện tích xây dựng sàn theo giấy phép xây dựng là 2.191 m2 (bao gồm hồ bơi).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là gần 224 tỷ đồng , tiền đặt trước tham gia đấu giá là 11 tỷ đồng . So với lần đấu giá đầu tiên hồi tháng 3/2023, giá khởi điểm cho lô tài sản kể trên trong lần đấu giá này đã giảm tới 116 tỷ đồng .