Ngân hàng duy nhất dự báo lãi trên 10.000 tỷ quý II

Vietcombank được dự báo là ngân hàng duy nhất có lãi trước thuế trên 10.000 tỷ đồng quý II, trong khi các nhà băng Sacombank, VietinBank, VPBank... sẽ tăng trưởng 2 chữ số.

Nhiều ngân hàng được dự báo lãi đậm quý II. Ảnh: Nam Khánh.

CTCP Chứng khoán SSI vừa công bố báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý II của 13 ngân hàng. Trong đó, công ty này đánh giá sẽ có 9 ngân hàng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận, 1 ngân hàng đi ngang và 3 ngân hàng giảm so với cùng kỳ.

Nhóm ngân hàng vốn lớn như Sacombank, VietinBank, VPBank, HDBank, TPBank, VIB, MB và OCB được dự báo tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số.

Trong đó, Sacombank tiếp tục dẫn đầu mức tăng với lợi nhuận trước thuế quý II ước đạt 4.500 tỷ đồng , tăng 67% so với cùng kỳ và cao hơn 24% so với quý trước. Trong khi đó, VietinBank được kỳ vọng dẫn đầu nhóm quốc doanh về tăng trưởng tín dụng (+10,5%) và giảm chi phí tín dụng (-1,3%), giúp lợi nhuận trước thuế đạt 9.300 tỷ đồng , tăng 38% so với cùng kỳ.

VPBank có thể đạt 5.800 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+29%) quý II, nhờ tín dụng tăng mạnh ước đạt 13-15% từ đầu năm và chất lượng tài sản ổn định. Trong khi MB có thể đạt lợi nhuận trước thuế sơ bộ quý II khoảng 8.600 tỷ đồng (+13%) nhờ tín dụng tăng 10%. HDBank cũng được ước đạt lợi nhuận trước thuế khoảng 5.000 tỷ đồng (+21%) dù tăng trưởng tín dụng thấp hơn kỳ vọng.

Ngược lại, MSB được dự báo lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 2.000 tỷ đồng , giảm 7% so với cùng kỳ nhưng tăng 23% so với quý trước, một phần nhờ tín dụng tăng khoảng 15%.

Lợi nhuận trước thuế quý II của Techcombank được dự báo đạt 7.850 tỷ đồng , chỉ tăng nhẹ 0,3% do biên lãi ròng (NIM) giảm và chi phí dự phòng tăng. VIB dự báo đạt 2.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế quý này, tăng 14% dù chi phí tín dụng còn cao.

ACB giữ ổn định biên lãi ròng (NIM) và chất lượng tài sản, với lợi nhuận trước thuế quý II ước đạt 5.250 tỷ đồng . BIDV dự báo ghi nhận khoảng 8.000 tỷ đồng , giảm 2% so với cùng kỳ dù được hỗ trợ bởi tín dụng bán lẻ giúp NIM cải thiện nhẹ.

Đáng chú ý, Vietcombank được kỳ vọng đạt 10.800 tỷ đồng lợi nhuận quý II, là ngân hàng duy nhất được dự báo có lợi nhuận vượt mốc chục nghìn tỷ đồng trong quý này, tăng 7% so với cùng kỳ nhưng gần như không thay đổi so với quý trước.

Với OCB, dù tăng trưởng tín dụng còn hạn chế, lợi nhuận trước thuế vẫn có thể tăng 11% so với cùng kỳ, đạt khoảng 1.000 tỷ đồng nhờ mức nền thấp trong quý II/2024.

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN CỦA 13 NGÂN HÀNG TRONG QUÝ II/2025 Nguồn: Chứng khoán SSI. Nhãn STB CTG VPB HDB TPB VIB MBB OCB VCB TCB BIDV ACB MSB Tăng trưởng lợi nhuận % 67 38 29 21 16 14 13 11 7 0 -2 -6 -7

Các dự báo từ SSI có phần tương đồng với đánh giá của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) hay Chứng khoán MB (MBS) trước đó.

VCBS nhấn mạnh tăng trưởng tín dụng và kiểm soát nợ xấu là yếu tố chính giúp lợi nhuận của các ngân hàng tăng trong quý II, đi kèm với NIM phục hồi và áp lực dự phòng giảm.

MBS thì cho biết lợi nhuận sau thuế quý II của các ngân hàng niêm yết tăng khoảng 14,7%, cao hơn mức 11% của quý I. Tín dụng toàn ngành cũng tăng nhanh, đến 16/6 tăng khoảng 7% so với đầu năm, vượt xa mức 3,75% cùng kỳ 2024.

MBS đánh giá nhóm ngân hàng tư nhân có tăng trưởng tín dụng tốt hơn khối quốc doanh và NIM sẽ không giảm thêm trong quý này.