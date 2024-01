Ngắm trọn bộ dàn xe từ loạt phim 'Điệp viên 007'

Một trong những lần James Bond không sử dụng Aston Martin làm phương tiện di chuyển là tập "The World Is Not Enough" ra rạp vào năm 1999. Nhân vật 007 do Pierce Brosnan thủ vai sử dụng mẫu xe mui trần BMW Z8 với nhiều trang bị ấn tượng như tên lửa, khả năng điều khiển từ xa...