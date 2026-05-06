Ngắm cực quang thành cơn ác mộng tại Na Uy

Tromso bùng nổ khách quốc tế nhờ "cơn sốt" săn cực quang. Nhưng phía sau khung cảnh đẹp như cổ tích là tình trạng tour "chui", lừa đảo và áp lực lớn lên đời sống địa phương.

Một tour ngắm cực quang có hướng dẫn viên tại Grotfjorden, gần Tromso (Na Uy), vào tháng 2.

Tromso, thành phố hơn 80.000 dân ở Na Uy, trở thành điểm nóng du lịch nhờ cực quang.

Nhưng cơn sốt "săn" những dải sắc màu huyền ảo nhảy múa trên bầu trời cũng kéo theo mặt tối khi tràn lan các tour du lịch không phép, tài xế "chui" và những vụ lừa đảo nhắm vào du khách, theo The New York Times.

Hệ lụy

Trong một chiến dịch hồi tháng 2, cảnh sát địa phương chặn một chiếc minivan đón khách tại sân bay. Tài xế, một công dân Trung Quốc, bị phát hiện bán tour 5 ngày giá hơn 4.500 USD không phép. Người này sau đó bị trục xuất.

Với người ngoài, đó có thể là vi phạm nhỏ. Nhưng tại Tromso, các hướng dẫn viên và tài xế "chui" là vấn đề nhức nhối. Họ gây hỗn loạn giao thông, cạnh tranh không lành mạnh với doanh nghiệp hợp pháp, làm thất thoát nguồn thu thuế và khiến nhiều du khách rơi vào cảnh bị lừa đảo.

Văn phòng của một công ty lữ hành tại Tromso.

Tromso vốn là một thị trấn yên tĩnh phần lớn thời gian trong năm. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 4, khi mùa "săn" cực quang vào cao điểm, số khách du lịch có thể gấp 3 lần cư dân. Riêng tháng 2, hơn 137.000 lượt khách đi qua nhà ga quốc tế mới mở rộng của sân bay Tromso, theo công ty quản lý sân bay Avinor.

Sự bùng nổ này được thúc đẩy mạnh bởi mạng xã hội. Cực quang, với những vệt sáng xanh tím uốn lượn trên bầu trời, trở thành hình ảnh được săn đón trên Instagram, TikTok và các nền tảng khác. Khi nhu cầu tăng nhanh, một thị trường tour tự phát cũng hình thành.

Theo giới chức địa phương, phần lớn người điều hành tour bất hợp pháp đến từ Trung Quốc. Nhiều người làm việc không có giấy phép hợp lệ tại Na Uy, đưa khách đi săn cực quang rồi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Du khách chen kín một điểm ngắm cảnh nhìn ra "thủ phủ cực quang" Tromso.

Mùa này, cảnh sát đã tịch thu khoảng 10 xe mỗi tháng, bắt hàng chục người vì vận chuyển khách du lịch trái phép và trục xuất các hướng dẫn viên không phải công dân Na Uy hoạt động không phép.

“Đây là một ngành công nghiệp lớn. Có rất nhiều tiền được kiếm được, bằng cả cách lương thiện lẫn bất lương”, ông Lars Holtedahl, cảnh sát cấp cao tại Tromso, nói.

Du khách bị bỏ rơi

Tour chui không chỉ làm méo mó thị trường mà còn kéo theo hàng loạt vụ lừa đảo. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều du khách phản ánh bị bỏ rơi giữa hành trình hoặc rơi vào rắc rối pháp lý khi tài xế bị bắt.

Một du khách nữ đến từ Thành Đô (Trung Quốc) kể chuyến đi "ác mộng" của cô kết thúc trong đồn cảnh sát sau khi hướng dẫn viên "chui" bị bắt. Theo lời kể, tài xế đã yêu cầu cô nói dối cảnh sát rằng họ là bạn bè, nếu không người này sẽ bị phạt vì hoạt động bất hợp pháp. Cô sau đó bị thẩm vấn trong 4 giờ.

Du khách xuống tàu từ một du thuyền tại bến cảng chính ở Tromso.

Tingting Wang (du khách Trung Quốc) trả 1.400 USD để đưa bố mẹ đi xem cực quang. Đêm đầu tiên, bầu trời bị mây che kín. Đêm thứ hai, hướng dẫn viên bỏ rơi cả gia đình. Trở về Thượng Hải, cô phải nói dối bố mẹ rằng mình đã được hoàn tiền.

Wang nói Tromso “rất đẹp, giống như một câu chuyện cổ tích”, nhưng du lịch ở đây “rất hỗn loạn”.

Trên thực tế, cực quang vẫn thu hút đám đông mỗi ngày. Trên tuyến phố chính của Tromso, du khách chen nhau mua đồ ăn tại cửa hàng McDonald’s được cho là nằm ở cực Bắc thế giới, chụp ảnh bên các mô hình người lùn nổi tiếng từ phim Frozen, hoặc xếp hàng trước quầy xúc xích tuần lộc. Sự đông đúc này khiến nhiều cư dân địa phương mệt mỏi.

Gần như lúc nào cũng có hàng người xếp trước quầy xúc xích tuần lộc.

“Chúng tôi không thấy thu nhập của thành phố tăng lên, mà chỉ thấy chi phí tăng lên”, bà Helga Bardsdatter Kristiansen, cán bộ phụ trách phát triển bền vững của Tromso, nói và nhấn mạnh lượng khách lớn áp lực lên hạ tầng, giao thông và dịch vụ công.

Gunnar Hildonen, một hướng dẫn viên săn cực quang giàu kinh nghiệm, cho biết những tài xế không đăng ký có thể đưa ra mức giá thấp hơn nhiều so với 250 USD cho một chỗ trên xe buýt 16 chỗ của ông. Điều này khiến các doanh nghiệp làm ăn hợp pháp chịu sức ép lớn.

“Mùa này đáng lẽ phải là một lễ hội, vì đây là lần thứ 20 tôi được chứng kiến cực quang. Nhưng mọi thứ lại trở nên tồi tệ”, ông nói.