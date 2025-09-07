Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nga tập kích vào Kyiv, đánh trúng trụ sở chính phủ Ukraine

  • Chủ nhật, 7/9/2025 19:16 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Lực lượng vũ trang Nga vừa mở một đợt tập kích dữ dội bằng tên lửa và UAV vào thủ đô của Ukraine. Tin tức cho hay, tòa nhà trụ sở chính phủ tại Kyiv đã bị đánh trúng vào sáng 7/9 (giờ địa phương).

Thủ đô Kyiv của Ukraine trong một lần bị UAV Nga tập kích. Ảnh: Reuters.

Giới chức và báo chí thủ đô Kyiv của Ukraine xác nhận vụ tập kích của Nga vào sáng 7/9/2025 đã gây ra hàng chục thương vong, đồng thời làm cháy một số tòa cao ốc ở cả khu vực phía Đông và phía Tây của thành phố.

Mảnh vỡ từ những UAV của Nga cũng gây cháy cho một số tòa nhà như trên.

Các nhân chứng của hãng thông tấn Reuters cho biết họ nghe thấy một loạt tiếng nổ rung chuyển thủ đô Kyiv. Loạt tấn công này của Nga khiến thành phố mất điện và khói bốc lên từ mái tòa nhà chính phủ Ukraine, nơi có văn phòng các bộ trưởng của Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko thừa nhận: “Lần đầu tiên, tòa nhà chính phủ bị cuộc tấn công của đối phương làm hư hại, bao gồm mái và các tầng phía trên. Chúng tôi sẽ phục hồi các tòa nhà”.

Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã gia tăng trong những ngày gần đây, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm rưỡi.

Không quân Ukraine cho biết tổng cộng, Nga đã phóng 805 máy bay không người lái (UAV) và 13 tên lửa vào Ukraine chỉ trong một đêm.

Timur Tkachenko, người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự thủ đô Kyiv, phát biểu trên Telegram rằng Nga đã “chủ ý và có ý thức tấn công các mục tiêu dân sự”. Moscow hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các cuộc tấn công này.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận cáo buộc quân đội của mình nhắm vào các mục tiêu dân sự của đối phương trong các cuộc không kích, nhưng hàng nghìn dân thường đã tử vong trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, nổ ra vào tháng 2/2022.

https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/nga-tap-kich-vao-kiev-danh-trung-tru-so-chinh-phu-ukraine-post1228303.vov

VOV

Nga tập kích Kyiv Donald Trump Mỹ Timur Tkachenko Yulia Svyrydenko UAV Nga Hãng thông tấn Reuters Tập kích

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

