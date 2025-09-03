Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nga phản ứng trước cáo buộc của TT Trump về 'âm mưu' chống lại Mỹ

  • Thứ tư, 3/9/2025 19:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov khẳng định không có một thuyết âm mưu nào được sắp đặt như những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện cùng nhau tại lễ duyệt binh sáng 3/9 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Reuters, khi được hỏi về những bình luận của Tổng thống Trump trước đó trong ngày 3/9, cố vấn tổng thống Yury Ushakov cho biết: "Tôi muốn nói rằng không có âm mưu nào được sắp đặt, không có ai âm mưu, không có âm mưu nào cả, và hơn nữa, không ai trong số ba nhà lãnh đạo này từng có những suy nghĩ như vậy”.

"Hơn nữa, tôi có thể nói rằng mọi người đều hiểu vai trò của Mỹ, chính quyền hiện tại của Tổng thống Trump, và cá nhân Tổng thống Trump trong các động thái quốc tế hiện nay", ông nói thêm.
Trước đó, vào sáng 3/9, Trung Quốc long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp các lãnh đạo thế giới Trước giờ khai màn lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn sáng 3/9, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trên thảm đỏ, chụp ảnh lưu niệm, sau đó cùng khách mời tiến vào khán đài trung tâm.

Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ các quốc gia; các đoàn cấp cao từ nhiều nước trên thế giới đã được mời tham dự lễ duyệt binh, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngay khi lễ duyệt binh diễn ra, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải một dòng trạng thái trên Truth Social: "Chúc Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc có một ngày lễ kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ. Xin gửi lời chào trân trọng nhất của tôi tới ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un, khi các vị đang âm mưu chống lại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông "rất thất vọng" với người đồng cấp Nga Putin.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về việc Nga và Trung Quốc hình thành một liên minh chống lại Mỹ hay không, Tổng thống Trump nói: "Tôi hoàn toàn không lo ngại... Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới, hơn hẳn. Họ sẽ không bao giờ sử dụng quân đội của họ để chống lại chúng ta".

Tại lễ duyệt binh với màn phô diễn sức mạnh chưa từng có, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với sự lựa chọn giữa hòa bình hoặc chiến tranh.

Ông Putin và ông Kim đi cùng siêu xe đến địa điểm họp song phương Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã di chuyển trên cùng một chiếc xe từ tiệc đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến nơi diễn ra cuộc gặp song phương.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-phan-ung-truoc-cao-buoc-cua-tong-thong-trump-ve-am-muu-chong-lai-my-20250903145431926.htm

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Nga Trung Triều Tiên Triều Tiên Donald Trump Trung Quốc Mỹ Kim Jong Un Trung Quốc duyệt binh Nga Donald Trump Kim Jong-un Tập Cận Bình Vladimir Putin

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Triều Tiên

    Triều Tiên

    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên - còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hay Bắc Hàn - là một quốc gia Đông Á trên phần phía bắc Bán đảo Triều Tiên. Ở phía nam, nước này giáp biên giới với Hàn Quốc, nước từng cùng là một quốc gia duy nhất với quốc hiệu là Triều Tiên cho tới tận năm 1945. Biên giới phía bắc đa phần giáp với Trung Quốc dọc theo sông Áp Lục và Đồ Môn. Bắc Triều Tiên và Liên bang Nga có chung biên giới dài chỉ 18.3 km dọc theo sông Đồ Môn ở góc đông bắc đất nước. Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh sau thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.

    • Diện tích: 120.540 km²
    • Dân số: 25,49 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ: Tiếng Triều Tiên
    • Thủ đô: Bình Nhưỡng
    • Mã điện thoại: 850

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý