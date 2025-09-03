Nga phản ứng trước cáo buộc của TT Trump về 'âm mưu' chống lại Mỹ

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov khẳng định không có một thuyết âm mưu nào được sắp đặt như những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện cùng nhau tại lễ duyệt binh sáng 3/9 tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Reuters, khi được hỏi về những bình luận của Tổng thống Trump trước đó trong ngày 3/9, cố vấn tổng thống Yury Ushakov cho biết: "Tôi muốn nói rằng không có âm mưu nào được sắp đặt, không có ai âm mưu, không có âm mưu nào cả, và hơn nữa, không ai trong số ba nhà lãnh đạo này từng có những suy nghĩ như vậy”.

"Hơn nữa, tôi có thể nói rằng mọi người đều hiểu vai trò của Mỹ, chính quyền hiện tại của Tổng thống Trump, và cá nhân Tổng thống Trump trong các động thái quốc tế hiện nay", ông nói thêm.

Trước đó, vào sáng 3/9, Trung Quốc long trọng tổ chức Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp các lãnh đạo thế giới Trước giờ khai màn lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn sáng 3/9, Chủ tịch Tập Cận Bình cùng phu nhân đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trên thảm đỏ, chụp ảnh lưu niệm, sau đó cùng khách mời tiến vào khán đài trung tâm.

Nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ các quốc gia; các đoàn cấp cao từ nhiều nước trên thế giới đã được mời tham dự lễ duyệt binh, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngay khi lễ duyệt binh diễn ra, Tổng thống Donald Trump đã đăng tải một dòng trạng thái trên Truth Social: "Chúc Chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc có một ngày lễ kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ. Xin gửi lời chào trân trọng nhất của tôi tới ông Vladimir Putin và ông Kim Jong-un, khi các vị đang âm mưu chống lại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ”.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông "rất thất vọng" với người đồng cấp Nga Putin.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về việc Nga và Trung Quốc hình thành một liên minh chống lại Mỹ hay không, Tổng thống Trump nói: "Tôi hoàn toàn không lo ngại... Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới, hơn hẳn. Họ sẽ không bao giờ sử dụng quân đội của họ để chống lại chúng ta".

Tại lễ duyệt binh với màn phô diễn sức mạnh chưa từng có, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với sự lựa chọn giữa hòa bình hoặc chiến tranh.

Ông Putin và ông Kim đi cùng siêu xe đến địa điểm họp song phương Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã di chuyển trên cùng một chiếc xe từ tiệc đón của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến nơi diễn ra cuộc gặp song phương.