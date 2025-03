Nga nói mọi thỏa thuận với Ukraine phải theo điều kiện của Moscow

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga hôm 12/3 tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine cũng sẽ phải tuân theo điều kiện của Moscow, chứ không phải Washington, sau khi Mỹ và Ukraine nhất trí về một đề xuất ngừng bắn.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev. Ảnh: TASS.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin ông Konstantin Kosachev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện Nga, viết trên Telegram: "Nga đang tiến công ở Ukraine, do đó tình hình sẽ khác khi đàm phán với Nga".

Ông cũng khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào, dù có sự hiểu biết về sự cần thiết của thỏa hiệp, cũng phải theo điều kiện của Nga, chứ không phải của Mỹ. Đây không phải là sự khoa trương, mà là thực tế rằng các thỏa thuận thực sự đang được quyết định trên chiến trường. Điều này Washington cần phải hiểu rõ.

Trước đó, trong ngày 11/3, các cuộc đàm phán tại Jeddah (Saudi Arabia), do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz dẫn đầu, trong khi phía Ukraine do Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak đại diện, đã kết thúc với tuyên bố chung về việc Kyiv sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn 30 ngày, có thể gia hạn.

Đổi lại, Washington hứa ngay lập tức nối lại cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo, vốn bị đình chỉ sau cuộc gặp căng thẳng hôm 28/2 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó tuyên bố Moskva không thấy ý nghĩa của các lệnh ngừng bắn ngắn hạn nếu không tính đến các điều kiện của Nga, bao gồm việc công nhận quyền kiểm soát đối với một số khu vực thuộc Ukraine.

Trong khi đó, theo trang avia-pro.net, thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cho biết nếu Nga từ chối lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ và Ukraine đề xuất, Washington sẽ gia tăng áp lực trừng phạt đối với Moscow.

Ông đưa ra tuyên bố này trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 11/3, bình luận về kết quả các cuộc đàm phán tại Jeddah giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine.

Theo ông, nếu Điện Kremlin không đồng ý đình chiến, Mỹ nên "trừng phạt Nga đến mức tối đa" bằng cách áp đặt thêm lệnh hạn chế đối với ngành ngân hàng và năng lượng của nước này. Ông Graham nhấn mạnh rằng các biện pháp này sẽ là phản ứng hợp lý trước việc Moscow từ chối đàm phán.

Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với tuyên bố chung của Ukraine và Mỹ. Trong một tuyên bố chính thức, Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, bà Kaja Kallas nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của khối đối với các bước tiến tiếp theo nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài cho cuộc xung đột tại Ukraine. EU cam kết sẽ đóng vai trò tích cực, phối hợp chặt chẽ với Ukraine, Mỹ và các đối tác quốc tế khác để hiện thực hóa mục tiêu này.

Các chuyên gia nhận định thỏa thuận đạt được tại Saudi Arabia giữa Kyiv và Washington có thể là một động thái chính trị từ phía Ukraine. Các nhà phân tích lưu ý rằng quyết định của Kyiv đồng ý một lệnh ngừng bắn toàn diện, thay vì chỉ giới hạn trên không và trên biển như ban đầu, có thể nhằm làm hài lòng chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Với xu hướng đưa ra những tuyên bố gây chú ý và mong muốn thể hiện mình như một "người kiến tạo hòa bình", ông Trump có thể là lý do khiến Ukraine chấp nhận nhượng bộ, đổi lại sự khôi phục viện trợ quân sự và quyền tiếp cận thông tin tình báo từ Mỹ. Moscow trước đó đã nhiều lần bác bỏ ý tưởng đình chiến tạm thời, nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp lâu dài, điều mà phía Ukraine có thể sử dụng như một lập luận để gây áp lực với Trump.

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine diễn ra trong bối cảnh rạng sáng 11/3, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng thiết bị bay không người lái vào các thành phố của Nga, với 337 UAV bị bắn hạ, trong đó có 91 chiếc trên khu vực Moskva.

Đây là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra, cho thấy khó khăn trong việc đạt được lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về tình hình và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đang chuẩn bị đến Moscow.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu Nga không tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán, các thỏa thuận có nguy cơ chỉ mang tính hình thức, và việc nối lại viện trợ của Mỹ có thể chỉ khiến xung đột leo thang thêm nếu Moskva vẫn kiên quyết giữ lập trường của mình.