Ngả mũ với tinh thần thép của võ sĩ Muay Việt Nam

Bất chấp việc vùng mặt bị tổn thương khá nặng, chảy máu nhiều, võ sĩ Muay Thai, Nguyễn Hào Hiệp vẫn nỗ lực thi đấu trước Walid Sakhraji người Morocco tối 28/7.

Võ sĩ Muay Thai, Nguyễn Hào Hiệp (trái) thi đấu rất nỗ lực trước đối thủ mạnh.

Sakhraji (biệt danh "Sư tử đỏ") được đánh giá cao hơn Hào Hiệp ở trận bán kết hạng cân Flyweight (61.235 kg) của Road To ONE: Việt Nam (đường đến One Championship) diễn ra tại TP.HCM. Võ sĩ người Morocco nhanh chóng thể hiện đẳng cấp với series đòn đa dạng là sự kết hợp giữa đấm và đá.

Trong hiệp một, Hào Hiệp liên tục bị đối thủ dồn ép. Vì dính nhiều đòn nặng, Hào Hiệp loạng choạng, thường xuyên ngã quỵ xuống sàn. Vùng mặt của võ sĩ Muay chủ nhà cũng bị chảy máu nhiều.

Tưởng chừng Sakhraji sớm khép lại trận đấu bằng chiến thắng knock-out, điều anh không ngờ tới là tinh thần chiến đấu đáng ngưỡng mộ của Hào Hiệp. Võ sĩ 20 tuổi cố gắng kháng cự và chịu đòn, theo đó chờ thời cơ để phản công. Đôi lúc, Hào Hiệp tung ra những cú đấm chính xác, khiến đối thủ người Morocco loạng choạng.

Từ chỗ đối mặt nguy cơ bị thua sớm, Hào Hiệp vẫn nỗ lực thi đấu tới hiệp cuối cùng. Màn trình diễn của anh nhận được tràng vỗ tay tán thưởng không chỉ đến từ người hâm mộ, mà cả chính Sakhraji.

Khép lại ba hiệp đấu, trọng tài xử thắng điểm cho võ sĩ có biệt danh "Sư tử đỏ", tuy nhiên Hào Hiệp thật sự trải qua trận đấu đáng nhớ nhất sự nghiệp.

Huỳnh Hoàng Phi có chiến thắng nghẹt thở trước Vũ Đại Luật.

Vòn bán kết Road to One: Việt Nam ghi nhận chiến thắng điểm cho nhà vô địch WBC Muay thế giới, Huỳnh Hoàng Phi trước Vũ Đại Luật ở hạng cân Strawweight (56.699 kg). Đây không phải trận đấu dễ dàng cho Huỳnh Hoàng Phi khi bản thân bị knock-down trong hiệp một vì dính đòn nặng ở mặt.

Tuy nhiên, trong hai hiệp còn còn lại, bản lĩnh và đẳng cấp của võ sĩ vô địch WBC Muay thế giới lên tiếng, giúp anh liên tiếp ghi được những điểm số quan trọng. Khép lại trận đấu, Huỳnh Hoàng Phi giành chiến thắng để bước vào trận chung kết gặp Huỳnh Văn Tuấn, người đánh bại Nguyễn Thành Thoan trước đó.

Vòng chung kết các hạng cân của Road To ONE: Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 15/9. Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, võ sĩ chiến thắng Road to ONE: Việt Nam sẽ nhận được suất thi đấu chính thức tại One Championship và bản hợp đồng trị giá 100.000 USD .