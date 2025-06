Ngả mũ trước Kvaratskhelia

Trong một PSG từng bị chi phối bởi những cái tôi lớn như Neymar, Lionel Messi hay Kylian Mbappe, thì hình ảnh Khvicha Kvaratskhelia cần mẫn lui về vị trí hậu vệ trái để bọc lót cho Nuno Mendes ở phút thứ 10 trong trận bán kết Champions League với Arsenal là một tuyên ngôn mới mẻ.

Đó không còn là PSG của hào nhoáng và bất ổn. Đây là PSG của tính tổ chức, của sự kỷ luật - và Kvaratskhelia chính là linh hồn mới của cuộc cách mạng đó.

Điều đáng nói chính Kvaratskhelia, cầu thủ đắt giá trị giá 70 triệu euro, lại là người bị Fabian Ruiz nhắc nhở hãy… bớt phòng ngự để tập trung hơn cho tấn công. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng nó cho thấy sự dịch chuyển về giá trị.

Ở PSG ngày nay, một ngôi sao không được đánh giá bằng số bàn thắng - mà bằng cả cách anh ấy chiến đấu khi không có bóng.

Kvaratskhelia không chỉ ghi dấu bằng khả năng phòng ngự. Chính anh là người kiến tạo để Ousmane Dembele ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 trong trận lượt đi tại London. Jurrien Timber - người từng khóa chặt Vinicius Jr. ở tứ kết - hoàn toàn bất lực. Trong 20 phút đầu, hậu vệ người Hà Lan đã phạm lỗi tới 3 lần với Kvara, trước khi bị thay ra muộn màng ở cuối trận.

Trên phương diện phòng ngự, Kvaratskhelia tiếp tục là "lá chắn phụ" cho Nuno Mendes, liên tục hỗ trợ đánh chặn Bukayo Saka - cầu thủ được xem là nguy hiểm bậc nhất của Arsenal. Anh có 3 pha tắc bóng thành công, trong đó có một lần cắt bóng ngay trong chân Martin Ødegaard và hai lần trước Saka. Tất cả đều diễn ra ở phần sân nhà.

Kết thúc trận đấu, thống kê của UEFA chỉ ra rằng Kvaratskhelia là cầu thủ thu hồi bóng nhiều nhất trên sân, vượt qua cả các tiền vệ trụ thuần túy như Joao Neves hay Declan Rice. Một cầu thủ chạy cánh với số liệu của một "ball-winning midfielder" - đó là điều gần như không xuất hiện ở các đội bóng siêu sao.

Đến trận chung kết thắng Inter Milan trên sân Allianz Arena (Munich), Kvaratskhelia tiếp tục chơi hay, ghi 1 bàn và đóng góp không nhỏ vào mặt trận phòng ngự. Phút 78, khi PSG dẫn Inter Milan với tỷ số 4-0, cựu sao Napoli trong một nỗ lực phòng ngự đã có pha đua tốc độ với Denzel Dumfries - một “máy chạy” chất lượng, người từng trở thành cơn ác mộng của nhiều hàng thủ.

Kết quả? Kvaratskhelia giành chiến thắng. Anh lấy bóng trong chân ngôi sao người Hà Lan. Khoảnh khắc đó gây sốt trên mạng xã hội. Người hâm mộ liên tục tục ca ngợi cầu thủ Georgia. Ai đó còn mượn khoảnh khắc này để châm biếm Kylian Mbappe.

“Nếu là Mbappe ở tình huống ấy, cầu thủ người Pháp còn lâu mới chịu lùi về phòng thủ”, một fan viết.

David Webb - trợ lý HLV đội tuyển Georgia - khẳng định: "Kvara không giống những cầu thủ ngôi sao khác. Cậu ấy tự giác luyện tập thêm sau mỗi buổi tập. Không ai yêu cầu - đó là bản chất". Theo Webb, Kvaratskhelia thường xuyên dành thêm 30-45 phút mỗi ngày để luyện đá phạt, dứt điểm và các tình huống 1vs1.

“Cậu ấy là người bị ám ảnh bởi quy trình”, Webb nói. “Muốn đạt được 50 cú chạm bóng mỗi buổi, 100 pha chạm trong vòng cấm mỗi tuần. Và cậu ấy tin rằng việc làm thêm chỉ 1-2% có thể tạo ra khác biệt trong trận đấu”.

Chính tính kỷ luật đó khiến Luis Enrique tin tưởng trao cho Kvaratskhelia sự tự do vị trí. Trong trận gặp Arsenal, Kvara đá ở ba vị trí khác nhau: cánh trái, cánh phải và cả số 9 ảo khi Dembele đảo cánh. Trong suốt mùa giải Champions League, anh có 2 pha kiến tạo và 3 bàn thắng, là một trong những cầu thủ góp công vào nhiều bàn thắng nhất cho PSG sau Dembele.

So với Mbappe - người vô địch World Cup ở tuổi 19 - hành trình của Kvaratskhelia là một sự đối lập. Ở tuổi 21, anh còn chơi tại giải quốc nội Georgia. Chỉ trong 3 năm, từ một cái tên vô danh, anh đưa Napoli đến chức vô địch Serie A sau 33 năm, lọt vào đội hình tiêu biểu châu Âu và gia nhập PSG như một mảnh ghép hoàn hảo.

Tuy nhiên, điều khiến Kvaratskhelia đặc biệt không nằm ở lối chơi hoa mỹ mà ở sự nghiêm túc trong tư duy bóng đá. “Cậu ấy liên tục đặt câu hỏi trong các buổi họp chiến thuật: đối thủ đá thế nào, điểm yếu nằm ở đâu, nên áp sát ở pha nào…”, Webb tiết lộ.

Ở PSG, nơi từng tồn tại những siêu sao thi đấu bằng bản năng và tự nguyện bỏ qua vai trò chiến thuật, thì sự chuẩn bị và ý thức của Kvaratskhelia là một luồng gió mới. Đó là sự hòa hợp giữa kỹ thuật của George Best và sự cầu thị của Philipp Lahm - một dạng “kỳ nhân bóng đá hiện đại”.

Trong một PSG trẻ trung và tái cấu trúc, mỗi cầu thủ đang đại diện cho một mảnh ghép mới: Marquinhos cho tính liên tục, Dembele cho sự hồi sinh của bóng đá Pháp, Joao Neves cho nền tảng chiến thuật… Nhưng Kvaratskhelia, một ngoại binh, lại là người thể hiện rõ nhất triết lý Enrique: kỷ luật, linh hoạt, và khát vọng.

Khi các ngôi sao cũ rút lui, PSG không mất phương hướng. Họ tìm thấy một thế hệ mới - nơi Kvaratskhelia không chỉ là “người tạo đột biến”, mà còn là người gánh vác. Với hơn 70% tỷ lệ qua người thành công, hơn 10 lần tạo cơ hội rõ ràng tại Champions League mùa này, và thống kê phòng ngự tốt nhất trong số các tiền đạo cánh - Kvara đang vẽ lại định nghĩa về vai trò của một winger hiện đại.

Webb kết luận: “Tôi tin rằng cậu ấy sẽ lọt top 5 cầu thủ hay nhất thế giới trong 2-3 năm tới. Và tôi chắc chắn, cậu ấy sẽ vô địch Champions League”. Với những gì thể hiện, điều đó đến… sớm hơn dự kiến.

Khvicha Kvaratskhelia - không chỉ là một cầu thủ. Anh là biểu tượng cho PSG mới: một PSG có chiến lược, có chiều sâu, có sức trẻ - và lần đầu tiên trong nhiều năm, có tương lai.

