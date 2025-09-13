Nga chuyển giao công nghệ thuốc sinh học công nghệ cao cho Việt Nam

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC vừa ký kết hợp tác nhận chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện từ Nga các loại thuốc sinh học thế hệ mới điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Lễ ký kết giữa Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC và Công ty dược phẩm Medsintez (Liên bang Nga) diễn ra vào tối 12/9, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan.

Ông Konstantin Gorodnitsky, Trưởng văn phòng đại diện Công ty Zavod Medsintez tại Việt Nam và bà Trần Thị Hồng Thủy, Giám đốc Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế hai nước. Ảnh: Phạm Giang.

Dự kiến trong thời gian tới, nhiều danh mục thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez sẽ được chuyển giao sản xuất tại Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC với các tiêu chuẩn quốc tế cao cấp, như Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp, bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường (liraglutide, semaglutide), thuốc chống đông máu Heparin (phòng và điều trị các biến chứng huyết khối gây tắc mạch máu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi), thuốc kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng (ứng dụng trong điều trị vô sinh)...

Đặc biệt, hai bên sẽ trao đổi về việc phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết Dengue, căn bệnh gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. Triazavirin là thuốc được Bộ Y tế Liên bang Nga khuyến cáo sử dụng để điều trị cúm và nhiễm virus đường hô hấp cấp tính ở người lớn, và là loại thuốc duy nhất được phê duyệt cho cả điều trị và phòng ngừa Covid-19, đồng thời được đánh giá có triển vọng mở rộng phòng ngừa các bệnh do virus. Việc hợp tác chuyển giao công nghệ này hứa hẹn góp phần nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết vì hiện chưa có thuốc đặc điều trị đặc hiệu.

VNVC có hệ thống gần 240 trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước, phục vụ hàng chục triệu liều vaccine chất lượng cao, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em và người lớn trong suốt gần 10 năm qua. Ảnh: Mộc Thảo.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko cho biết: “Tôi tin rằng sự kiện hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong ngành y tế là con đường đổi mới, cùng có lợi, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng ngành y tế”.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thay mặt Bộ Y tế và nhân dân Việt Nam đã cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Y tế Nga trong nhiều thập kỷ qua đã hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo bác sĩ, cung cấp thuốc men, vaccine, kỹ thuật hiện đại và xây dựng cơ sở y tế. Bà bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trung tâm y học công nghệ cao và các đơn vị uy tín trong lĩnh vực y khoa của hai nước, sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Nga mà còn của toàn cầu.

Công ty Vaccine VNVC và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) trao đổi văn kiện hợp tác trước sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Hoàng Thống Nhất.

Trước đó, vào tháng 5/2025 tại thủ đô Moscow, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Tổng Bí thư Tô Lâm, VNVC đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF). Đây là đại diện cao nhất của các cơ quan nghiên cứu, sản xuất dược phẩm của Nga cũng như các cơ quan y tế khác.

Và chỉ sau 5 tháng, VNVC đã tiến tới thỏa thuận chuyển giao công nghệ toàn diện với Medsintez - công ty dược phẩm lớn của Nga, nhằm sớm đưa về Việt Nam sản xuất các thuốc sinh học tiên tiến hàng đầu thế giới của Nga về điều trị các bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh lý mạch máu, bệnh do virus, đặc biệt là điều trị sốt xuất huyết.

Ngay sau ký kết, Medsintez và VNVC sẽ tiến hành các bước chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học tiên tiến của Medsintez tại Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, hợp tác nghiên cứu phát triển và nghiên cứu lâm sàng các loại thuốc và vaccine mới, phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, cho biết hợp tác với Medsintez là một trong nhiều hợp tác chuyên sâu mà VNVC cũng như các thành viên trong hệ sinh thái là Viện nghiên cứu và Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ ký kết với các viện nghiên cứu, các bệnh viện và các hãng dược phẩm lớn của Nga.

“Các hợp tác này đồng bộ với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng của chúng tôi với các trung tâm y học lớn trên thế giới nhằm tiếp cận sớm với các thuốc, vaccine và công nghệ khám chữa bệnh, phòng bệnh mới, phục vụ người dân Việt Nam và du khách quốc tế khám chữa bệnh tại Việt Nam”, ông Ngô Chí Dũng chia sẻ.

Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC đặt tại Tây Ninh áp dụng tiêu chuẩn quốc tế GMP của WHO, EU (châu Âu), FDA (Mỹ), có tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.000 tỷ đồng dự kiến bắt đầu sản xuất các vaccine thế hệ mới và thuốc sinh học tiên tiến của nhiều quốc gia trên thế giới ngay tại Việt Nam vào cuối năm 2027. Ảnh: Hải Nam.

Sự kiện VNVC ký kết với Medsintez mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận sớm nguồn thuốc sinh học chất lượng cao trong điều trị các bệnh truyền nhiễm và bệnh mạn tính nguy hiểm, từng bước rút ngắn lộ trình làm chủ công nghệ, giảm chi phí nhập khẩu, hướng tới tự chủ nguồn cung trong nước và tiến tới xuất khẩu, qua đó khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất và cung ứng vaccine - sinh phẩm uy tín của khu vực ASEAN.