Neymar nếm trái đắng đầu tiên ở Santos

Trong trận này, HLV Pedro Caixinha quyết định cất Neymar trên ghế dự bị. Ông đặt niềm tin vào bộ tứ tấn công Tiquinho, Guilherme, Thaciano và Soteldo. Việc thiếu đi một ngôi sao tạo đột biến như Neymar khiến Santos gặp khó khăn khi tổ chức tấn công.

Ngay phút 12, Corinthians mở tỷ số nhờ bàn thắng của Alberto. Tuy nhiên, trước khi hiệp một khép lại, Santos gỡ hòa với pha lập công của Tiquinho.

Sang hiệp hai, HLV Caixinha thực hiện nhiều sự điều chỉnh nhưng Neymar vẫn không được tung vào sân. Cả hai đội chơi giằng co quyết liệt, tạo ra thế trận rất cân bằng.

Đến phút 56, Garro đem về bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà Corinthians sau pha dứt điểm hiểm hóc.

Trong nỗ lực tìm bàn gỡ, Santos buộc phải dâng cao đội hình. Tuy nhiên, sau nhiều pha hãm thành liên tiếp, CLB này vẫn không thể ghi bàn.

Đến phút 81, đội khách còn chịu thiệt thòi khi hậu vệ Ivaldo bị đuổi khỏi sân. Trước đó, anh chỉ bị trọng tài phạt thẻ vàng. Nhưng sau khi tham khảo VAR, hậu vệ này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Mất người khiến Santos thi đấu co cụm và bị Corinthians dồn ép mạnh mẽ. Đội không tạo ra thêm cơ hội đáng kể nào. Đến phút 90+7, một hậu vệ khác của Santos là Escobar cũng bị truất quyền thi đấu. Cuộc đối đầu khép lại với chiến thắng 2-1 cho Corinthians.

Kết quả này khiến Santos bị loại khỏi giải vô địch bang Paulista. Nhiều CĐV đặt dấu hỏi về việc Neymar không chơi phút nào trước Corinthians trong bối cảnh Santos cần bàn thắng.

Ở trận kế tiếp, Santos sẽ làm khách trên sân của Vasco da Gama ở giải VĐQG vào ngày 31/3.

