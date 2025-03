Neymar lại dính 'lời nguyền' sinh nhật em gái

Hôm 10/3, Neymar xác nhận chấn thương và không thể góp mặt trong trận đấu của Santos với Corinthians tại giải vô địch bang Paulista. Đây là lần thứ 10 trong 11 mùa gần nhất, anh vắng mặt trong các trận đấu gần dịp sinh nhật của em gái Rafaella.

HLV Pedro Caixinha của Santos đã lên tiếng bảo vệ Neymar, cho rằng đội ngũ y tế của CLB luôn nỗ lực để bảo vệ sức khỏe của cầu thủ. HLV này cho biết: “Chúng tôi làm mọi thứ có thể để ngăn Neymar dính chấn thương. Cậu ấy không có thể trạng tốt nhất để thi đấu".

Câu chuyện này đã trở thành một trò đùa trong làng bóng đá, khi Neymar dường như luôn gặp phải vấn đề về chấn thương hoặc án treo giò vào thời điểm đặc biệt này.

"Lời nguyền" này từng xảy ra trong 5 mùa giải liên tiếp, trong giai đoạn từ 2014 đến 2020. Đến thời điểm gần ngày 11/3/2020, Neymar tự mình hóa giải điều này khi góp mặt ở trận đấu giữa PSG và Dortmund tại Champions League.

Năm 2022, Neymar tiếp tục có mặt trong đội hình PSG ở một trận đấu tại Ligue 1. Nhưng trong các năm 2021 và 2023, anh lại vắng mặt vào gần ngày sinh nhật em gái vì chấn thương cơ bắp và mắt cá.

2024 là thời điểm Neymar nghỉ thi đấu hơn một năm khi bị đứt dây chằng chéo trước, trong lúc anh đang khoác áo Al Hilal.

Trung vệ Sergio Ramos từng trêu chọc Neymar về vấn đề này: "Tôi thích chơi với những cầu thủ giỏi nhất, trong đó có Neymar. Nhưng điều chúng tôi cần thảo luận là về sinh nhật của em gái cậu ấy".

Neymar có mối quan hệ thân thiết với em gái Rafaella. Chân sút người Brazil còn xăm hình em gái lên tay phải.

Chấn thương của Neymar cũng khiến anh để ngỏ cơ hội ra sân cho tuyển Brazil ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Brazil sẽ đối đầu với Colombia vào ngày 20/3, trước khi có màn đại chiến với Argentina vào ngày 25/3.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.