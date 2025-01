Neymar: 'Giải Saudi tốt hơn Ligue 1'

Neymar nói trên CNN Sport hôm 7/1: "Hiện tại, tôi nghĩ rằng Saudi Pro League nhỉnh hơn Ligue 1. Tôi không nói vậy vì tôi đang thi đấu tại đây. Đẳng cấp của các đội đã tăng cao. Giải đấu này tốt hơn Ligue 1, dù Ligue 1 cũng có những điểm tích cực. Đây vẫn là một giải đấu mạnh. Tôi từng thi đấu tại đó nên tôi biết.

"Hiện tại, các cầu thủ ở Saudi Pro League nhỉnh hơn. Quốc gia này khiến tôi bất ngờ và đang phát triển không ngừng. Đây còn là nơi tổ chức World Cup 2034", Neymar tiếp tục.

Đây không phải lần đầu tiên cựu sao PSG và Barcelona chỉ trích Ligue 1. Vài tháng trước, chân sút này khẳng định: "Với tất cả những cái tên ở Saudi Pro League hiện tại, giải đấu này có thể tốt hơn Ligue 1".

Trước Neymar, Cristiano Ronaldo cũng có quan điểm tương tự khi so sánh Saudi Pro League và Ligue 1. Trước thềm lễ trao giải Globe Soccer Awards hôm 28/12, CR7 nói: "Giải Pháp ư? Tất nhiên là kém hơn. Tôi không nói điều này vì tôi đang chơi bóng ở Saudi Arabia. Hãy thử đến đây thi đấu, chạy dưới cái nắng 38, 39, 40 độ và bứt tốc vài lần, để xem các bạn cảm nhận thế nào. Đừng chỉ tin lời tôi, hãy thử trải nghiệm".

Siêu sao người Bồ Đào Nha cho rằng "tại Ligue 1 chỉ có mỗi PSG", phần còn lại đều không mạnh. "Họ có những cầu thủ tốt hơn, là CLB giàu có nhất. Đây là thực tế, và tôi không hiểu tại sao mọi người lại ngạc nhiên", Ronaldo nói thêm.

Ronaldo và Neymar là hai trong số những siêu sao tên tuổi nhất thi đấu tại Saudi Pro League cho Al-Nassr và Al-Hilal. Trong khi Ronaldo vừa được vinh danh Cầu thủ hay nhất Trung Đông năm 2024 tại lễ trao giải Globe Soccer Awards, Neymar lại chật vật hơn ở Al-Hilal. Anh trải qua quãng thời gian dài nghỉ dưỡng thương và chỉ vừa được đăng ký thi đấu trong phần còn lại của giải quốc nội.

Marca đưa tin Ronaldo không phủ nhận khả năng rời Saudi Arabia khi hợp đồng hiện tại với Al Nassr kết thúc. Trong khi đó, Al Hilal vẫn chưa ký tiếp với Neymar khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa này.

