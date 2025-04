Neymar gây phẫn nộ

Cựu sao PSG đang trong quá trình hồi phục và đã không thi đấu gần một tháng. Anh cũng vắng mặt trong đội hình tuyển Brazil trong đợt tập trung tháng 3, khi đội bóng đã phải nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Argentina.

Người hâm mộ mong đợi được thấy Neymar trên khán đài sân Sao Januario để cổ vũ cho Santos trong trận đấu đầu tiên của mùa giải. Tuy nhiên, chân sút này không xuất hiện và muốn tập trung điều trị. Kết quả, Santos nhận thất bại 1-2 trước Vasco Da Gama.

Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi chỉ một ngày sau, Neymar đã được phát hiện tham dự một trận đấu trong khuôn khổ King's League, giải đấu mà anh tham gia với vai trò một trong những Chủ tịch đội bóng.

Theo quy định của giải đấu, các Chủ tịch được phép tham gia trực tiếp vào trận đấu. Neymar có cơ hội thực hiện quả phạt đền nhưng quyết định nhường cho bạn thân và cũng là đồng Chủ tịch CLB là Cris Guedes thực hiện.

Hành động này của Neymar đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ và truyền thông. Nhiều người đặt câu hỏi về sự ưu tiên và trách nhiệm của anh trong giai đoạn hồi phục chấn thương. Dù không thể thi đấu cho Santos, việc cựu sao PSG xuất hiện tại King's League đã tạo ra phản ứng trái chiều.

Một CĐV bình luận: "Thật khó chấp nhận, Neymar có thực sự quan tâm đến cảm xúc của fan Santos không?". Tài khoản khác viết: "Cậu ta nên có trách nhiệm với Santos, hành động này thật tồi tệ". Người hâm mộ khác nhận xét: "Tôi không lạ gì Neymar. Cậu ta thường đi chơi lung tung khi gặp chấn thương mà".

Trong bối cảnh Santos đang gặp khó khăn và cần màn tỏa sáng của những ngôi sao như Neymar, người hâm mộ hy vọng rằng cựu sao PSG sẽ sớm bình phục để góp mặt trong các trận đấu tiếp theo.

