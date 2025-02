Neymar gây ấn tượng trong trận ra mắt Santos

Tiền đạo người Brazil ngồi dự bị và vào sân trong hiệp hai thay Bontempo. Trong quãng thời gian trên sân, Neymar thực hiện nhiều pha rê bóng kỹ thuật và khiến các hậu vệ Botafogo lúng túng.

Neymar suýt có cơ hội lập công ở phút 60. Tiền đạo 33 tuổi đi bóng qua hai cầu thủ Botafogo trước khi tung chân dứt điểm ngay rìa vùng cấm. Tuy nhiên, thủ môn Joao Carlos của đội khách đã thi đấu tập trung và hóa giải thành công.

Đó cũng là cú sút trúng đích duy nhất của Neymar trước Botafogo. Theo Sofascore, anh có thêm 3 lần qua người thành công, chạm bóng 63 lần, chuyền chính xác 86% và tạo ra 2 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Tuy nhiên, Neymar là mục tiêu bị cầu thủ Botafogo nhắm đến với 5 lần bị phạm lỗi. Cựu sao PSG để mất bóng đến 15 lần.

Santos có lợi thế trong hiệp một với bàn thắng trên chấm phạt đền của Tiquinho. Đội chủ nhà chơi áp đảo khi kiểm soát tốt khu trung tuyến. Tuy nhiên, Botafogo tận dụng tốt cơ hội trong hiệp hai. Phút 67, Alexandre Jesus gỡ hòa cho đội khách.

Sonf, Botafogo gặp bất lợi lớn khi Wallison nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút 71. Santos dồn lên tấn công quyết liệt để tìm bàn nâng tỷ số. Tuy nhiên, các chân sút của đội chủ nhà phung phí hàng loạt cơ hội.

Cả trận, Santos tung ra 25 cú dứt điểm nhưng chỉ có 6 lần bóng đi trúng đích. Santos cũng không gặp may khi có đến 3 lần bóng tìm đến cột dọc.

Trận hòa này khiến Santos có nguy cơ mất ngôi đầu bảng B giải Campeonato Paulista. CLB của Neymar có 8 điểm, hơn đội xếp sau Guarani 1 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Ở lượt đấu kế tiếp, Santos sẽ tiếp tục đón tiếp Agua Santa trên sân nhà.

