Neymar được thuyết phục trở lại Santos

"Tôi tin rằng có 60% khả năng Neymar sẽ gia nhập Santos khi hợp đồng với Al Hilal kết thúc", ông Calves chia sẻ. "Cậu ấy có thể chấp nhận trở lại vì tình yêu dành cho Santos và đồng thời nghĩ đến việc tham dự World Cup 2026".

Neymar đang trải qua giai đoạn khó khăn tại Al Hilal sau khi chỉ vừa bình phục chấn thương dây chằng chéo trước. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh tại đội bóng Saudi Arabia có thể sắp kết thúc. Al Hilal mất kiên nhẫn với ngôi sao 32 tuổi và không có kế hoạch đăng ký anh cho nửa sau của mùa giải 2024/25. CLB Saudi Arabia được cho là sẽ tạo điều kiện cho anh ra đi vào năm 2025.

Ông Calves nói thêm: "Hiện tại CLB không có cuộc đàm phán chính thức nào với Neymar, nhưng việc cậu ấy trở lại câu lạc bộ là giấc mơ của mọi người hâm mộ. Mối quan hệ của Neymar với Santos thật tuyệt vời. Cậu ấy bắt đầu sự nghiệp ở đây, khả năng trở lại phụ thuộc vào mong muốn và phong độ của Neymar ở Al Hilal".

Goal đánh giá việc chuyển đến Al-Hilal là "thương vụ tồi tệ nhất sự nghiệp của Neymar". Cựu sao PSG gia nhập Al-Hilal với giá 90 triệu euro hồi tháng 8/2023 và mới chỉ ra sân thi đấu 7 trận, ghi 1 bàn thắng và có 3 kiến tạo. Trong hơn một năm Neymar nghỉ dưỡng thương, Al-Hilal vẫn trình diễn sức mạnh áp đảo, giành chức vô địch Saudi Pro League, King's Cup và Siêu cúp Arab Saudi mùa 2023/2024.

CLB Saudi Arabia gần như không cần Neymar trong hành trình chinh phục các danh hiệu mùa này. Dàn sao bao gồm Aleksandar Mitrovic, Malcom, Ruben Neves hay Koulibaly đều chơi ấn tượng và có đóng góp to lớn vào thành tích của CLB.

Ngoài Santos, Neymar cũng có thể cân nhắc sang Mỹ thi đấu. Inter Miami của Lionel Messi là một lựa chọn lý tưởng.

