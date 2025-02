Neymar đi tập bằng trực thăng

Theo Globo, Neymar đang di chuyển đến các buổi tập tại Santos bằng trực thăng riêng, do anh chưa sở hữu bất kỳ bất động sản nào ở thành phố này. Dự kiến, tiền đạo người Brazil mua một căn biệt thự ở Morro de Santa Terezinha, khu vực nổi tiếng của Santos.

Hiện tại, Neymar chọn di chuyển khoảng 500 km từ Mangaratiba (Rio de Janeiro), nơi anh sống cùng gia đình. Truyền thông Brazil ước tính mỗi chuyến đi đến buổi tập có thể tiêu tốn của Neymar lên đến gần 600 USD , chưa tính chi phí cho phi hành đoàn và phí bảo trì.

Chiếc trực thăng riêng của Neymar được chế tạo vào năm 2019, có khả năng bay trong thời tiết xấu, được trang bị hai động cơ, chở được 2 phi công cùng tối đa 8 hành khách, bao gồm cả hành lý.

CNN Brazil cho biết Neymar chấp nhận ký hợp đồng 6 tháng với Santos. Anh cũng đồng ý giảm lương đáng kể để trở về Brazil. Cựu sao PSG nhận mức lương khoảng 168.500 USD mỗi tháng tại Santos, nhưng được nắm giữ 90% tiền bản quyền hình ảnh.

Cấu trúc hợp đồng mới của Neymar tương tự như hợp đồng anh đã ký với Santos trong giai đoạn 2010 đến 2013. Thời điểm đó, mức lương cơ bản của anh vào khoảng 50.600 USD mỗi tháng nhưng thu nhập từ bản quyền hình ảnh lên tới 535.370 USD .

Marcelo Teixeira, Chủ tịch Santos, kỳ vọng Neymar có thể gắn bó dài hạn với CLB. "Chúng tôi kỳ vọng Neymar có thể thi đấu cho đội đến khi World Cup 2026 diễn ra", ông Teixeira nói.

Theo ESPN, Neymar đặt mục tiêu trở lại châu Âu sau khi hết hợp đồng với Santos.

