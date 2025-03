Neymar đau đớn khi bị gạch tên

Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Mọi thứ tưởng như đã rất gần, nhưng thật không may tôi không thể mặc vừa chiếc áo nặng nhất thế giới vào lúc này! Cảm ơn những ai đã gửi tin nhắn động viên. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện rất lâu và ai cũng biết tôi khao khát trở lại đội tuyển, nhưng cuối cùng đôi bên thống nhất và quyết định không mạo hiểm. Điều này để giúp tôi có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc phục hồi hoàn toàn chấn thương".

Neymar bị gạch tên khỏi danh sách tập trung của tuyển Brazil, chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3. Để thay thế Neymar, huấn luyện viên Dorival Junior đã triệu tập Endrick. Bên cạnh đó, thủ môn Lucas Perri từ Lyon và hậu vệ Alex Sandro của Flamengo cũng đã được gọi lên để thay thế cho Ederson và Danilo.

Ban đầu, Neymar có tên trong danh sách sơ bộ của HLV Dorival Junior. Tuy nhiên, do gặp phải chấn thương bắp đùi, anh đã nhanh chóng bị gạch tên. Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận rằng Neymar chưa hoàn toàn hồi phục và cần thời gian để điều trị.

Hôm 10/3, Neymar bị đau và không thể góp mặt ở trận đấu của Santos với Corinthians tại giải vô địch bang Paulista. Anh chỉ ngồi trên ghế dự bị trong cả trận, chứng kiến Santos nhận trận thua 1-2 và bị loại khỏi giải.

Ngôi sao số một của Brazil chưa chơi trận nào cho đội tuyển kể từ tháng 10/2023, khi anh dính chấn thương đứt dây chằng chéo (ACL) và rách sụn chêm đầu gối.

Brazil sẽ đối đầu Colombia vào ngày 20/3, trước khi có màn đại chiến với Argentina vào ngày 25/3. Neymar bỏ lỡ cơ hội đối đầu đồng đội cũ Lionel Messi trong trận đại chiến căng thẳng nhất của bóng đá Nam Mỹ.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.