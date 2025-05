Neymar chia tay Santos?

Khi được hỏi về tương lai, Neymar thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không biết. Trong thời điểm này, tôi không biết gì cả". Điều này cho thấy tiền đạo Brazil chưa được đảm bảo sẽ được gia hạn hợp đồng.

Santos và Neymar còn hợp đồng đến cuối tháng 6. Tuy nhiên, chưa có cuộc đàm phán nào giữa đôi bên. Kể từ khi trở lại Brazil chơi bóng, cựu sao PSG đã đối mặt với nhiều vấn đề về thể lực, khiến thời gian thi đấu của anh bị hạn chế. Dù đã trở lại tập luyện và sẵn sàng ra sân, dư luận vẫn nghi ngờ về tương lai của Neymar.

Cựu sao của Barcelona và PSG không giấu tham vọng trở lại châu Âu để đảm bảo suất đá chính ở đội tuyển Brazil tại World Cup 2026. Tuy nhiên, việc gia hạn hợp đồng với Santos có thể là một lựa chọn đáng xem xét, bởi Neymar sẽ tiếp tục ở gần các con và bạn gái Bruna Biancardi.

Neymar vừa góp mặt trong danh sách tập trung của tuyển Brazil dưới thời tân HLV Carlo Ancelotti, chuẩn bị cho hai trận gặp Ecuador (ngày 6/6) và Paraguay (11/6).

Cựu tiền đạo Brazil, Julio Baptista, tin rằng Neymar vẫn có phẩm chất đặc biệt để dẫn dắt hàng công ĐTQG. "Neymar đủ khả năng tham dự World Cup. Cậu ấy là cầu thủ hay nhất trong đội tuyển quốc gia, vì vậy chúng ta cần tìm ra giải pháp sử dụng cậu ấy", Baptista nói.

Brazil phải đặt mục tiêu giành 6 điểm để sớm giành vé dự World Cup 2026. Hiện tại, "Selecao" đang xếp thứ 4, kém đội đầu bảng Argentina đến 10 điểm.

