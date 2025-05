Neymar, Casemiro tái xuất tuyển Brazil

Đây được xem là một quyết định táo bạo và đáng chờ đợi khi Brazil chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng còn lại tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Neymar là cái tên gây chú ý nhất trong danh sách sơ bộ. Hơn một năm kể từ lần cuối cùng khoác áo đội tuyển, Neymar đã phải vật lộn với nhiều ca chấn thương nghiêm trọng. Lần gần nhất của cựu sao PSG ra sân cho ĐTQG là vào tháng 10/2023, ở trận gặp Uruguay.

Bên cạnh Neymar, Casemiro cũng tái xuất đội tuyển quốc gia. Ancelotti có mối quan hệ thân thiết với Casemiro khi từng làm việc cùng nhau tại Real Madrid. Kinh nghiệm và phong độ hiện tại ở Manchester United giúp Casemiro được đánh giá cao.

Trong bối cảnh Brazil đang tìm kiếm những giải pháp để cải thiện phong độ, sự trở lại của Neymar và Casemiro được kỳ vọng sẽ mang lại sức mạnh mới cho đội.

Danh sách sơ bộ của Ancelotti cũng có đến 6 cầu thủ từ Flamengo, bao gồm Danilo, Wesley, Leo Ortiz, Alex Sandro, Gerson và Pedro. Điều này cho thấy sự tin tưởng của Ancelotti đối với khả năng của các cầu thủ đang chơi ở giải quốc nội.

Với các trận đấu sắp tới gặp Ecuador (ngày 6/6) và Paraguay (11/6), Brazil phải đặt mục tiêu giành 6 điểm để sớm giành vé dự World Cup 2026. Hiện tại, "Selecao" đang xếp thứ 4, kém đội đầu bảng Argentina đến 10 điểm.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.