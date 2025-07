Newcastle thất hứa, Isak dứt tình

Khi Newcastle không gia hạn hợp đồng cho Isak như cam kết ngầm hồi mùa hè 2024, câu hỏi không còn là “liệu Isak có rời đi hay không” mà chỉ còn là “khi nào anh sẽ ra đi”. Giờ đây, ở tuổi 25, với đỉnh cao sự nghiệp đang ở phía trước, Isak đã nói thẳng với ban lãnh đạo rằng anh muốn ra đi.

Liverpool, đội bóng khao khát nâng cấp hàng công, sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng tại Anh với một khoản phí khoảng 150 triệu bảng cho chân sút người Thụy Điển.

Theo Mail Sport, hai cựu đồng sở hữu Amanda Staveley và Mehrdad Ghodoussi từng trấn an Isak và người đại diện hồi tháng 3/2024 rằng bản hợp đồng mới, với mức lương cải thiện đáng kể, sẽ sớm được thực hiện. Nhưng sự ra đi của bộ đôi quyền lực vào tháng 7 cùng sự thay đổi cấu trúc quản lý khiến lời hứa này tan biến. Giám đốc Điều hành Darren Eales đã đưa Paul Mitchell về làm Giám đốc Thể thao và Mitchell, đứng trên lập trường “lành mạnh tài chính”, cho rằng Isak còn 4 năm hợp đồng và đã thuộc nhóm thu nhập cao nhất CLB.

Quyết định mang tính “sổ sách” này không tính đến yếu tố con người. Isak, với vai trò trung phong số một, cảm thấy mình bị đánh giá thấp so với mặt bằng chung ở Premier League. So sánh một cách công bằng, Isak - người đã ghi 54 bàn sau 86 trận cho Newcastle - hiện có đóng góp chỉ xếp sau những chân sút hàng đầu như Erling Haaland (52 bàn/67 trận cho Man City) hay Mohamed Salah (49 bàn/89 trận trong hai mùa gần nhất). Đó là một hiệu suất ghi bàn mà bất kỳ CLB nào cũng phải trân trọng.

Không khó hiểu khi Isak tỏ ra bất mãn, đặc biệt khi mùa trước anh khởi đầu chậm chạp - chỉ ghi 1 bàn trong 7 trận đầu tiên. Eddie Howe, vốn rất ít khi công khai chỉ trích học trò, đã gửi thông điệp thẳng thắn: “Nếu cầu thủ có tham vọng lớn, họ phải thể hiện điều đó trên sân. Đây là câu chuyện hai chiều: CLB hỗ trợ cầu thủ, và cầu thủ phải làm tròn bổn phận”.

Dẫu vậy, tài cầm quân của Howe và tinh thần đoàn kết trong phòng thay đồ giúp Newcastle khép lại mùa giải với thành công lịch sử - Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup), danh hiệu quốc nội đầu tiên sau 70 năm. Ironi thay, Isak chính là người ghi bàn trong trận chung kết thắng Liverpool 2-1, chứng minh tầm quan trọng của anh với “Chích chòe”.

Vấn đề của Isak không chỉ nằm ở tiền bạc. Anh và nhiều trụ cột khác muốn thấy một Newcastle có tham vọng thật sự: những bản hợp đồng lớn, cơ sở vật chất hiện đại, và một kế hoạch dài hơi để cạnh tranh danh hiệu. Nhưng thực tế, với các rào cản về Quy tắc Lợi nhuận & Bền vững (PSR), Newcastle buộc phải dè dặt trên thị trường chuyển nhượng. Điều này trái ngược với sự bùng nổ mà người hâm mộ và chính các cầu thủ kỳ vọng sau khi Saudi Arabia đầu tư vào CLB.

Mùa trước, Isak ghi 27 bàn trên mọi đấu trường, nhưng dấu hiệu rạn nứt xuất hiện rõ khi anh xin nghỉ trận then chốt gặp Arsenal vì “mệt mỏi cơ bắp”. Dù lý do y tế được xác nhận, không ít người tin rằng tâm trí Isak đã không còn ở St James’ Park.

Liverpool, với tham vọng tái thiết dưới triều đại Arne Slot, xem Isak là mảnh ghép hoàn hảo. 150 triệu bảng - con số kỷ lục tại Premier League - được chuẩn bị, miễn là họ bán được vài ngôi sao để cân đối tài chính. Đối với Isak, mục tiêu không chỉ là chơi ở Champions League, mà còn là giành chức vô địch - điều mà Newcastle chưa chắc đảm bảo trong 2-3 năm tới.

Isak hiện còn 3 năm hợp đồng, nên Newcastle có thể làm khó nếu muốn giữ chân anh. Tuy nhiên, giữ một cầu thủ không còn toàn tâm có thể là rủi ro lớn. Những thông tin nội bộ cho biết CLB đã bắt đầu tìm phương án thay thế, với Benjamin Sesko (RB Leipzig) là mục tiêu hàng đầu, bên cạnh thương vụ Yoane Wissa (Brentford) trị giá 35 triệu bảng.

Isak không phải mẫu cầu thủ gây rối hậu trường. Anh là người điềm đạm, vui tính và được đồng đội yêu mến. Chính anh từng “xúi” Bruno Guimaraes hát câu “He hates f****** Sunderland” trong lễ diễu hành Carabao Cup trước 100.000 cổ động viên. Nhưng với Isak, thời gian đang trôi nhanh. Anh sẽ tròn 26 tuổi vào tháng 9, và đây là giai đoạn anh muốn bước lên tầm cao mới.

Bài toán của Newcastle rất rõ: hoặc chấp nhận bán Isak để thu về một khoản kỷ lục, qua đó củng cố đội hình; hoặc giữ anh lại, nhưng đối mặt với nguy cơ một mùa giải “nội chiến” âm ỉ trong phòng thay đồ. Eddie Howe, trong bài phát biểu mới nhất, khẳng định Isak vẫn “hạnh phúc với đồng đội và ban huấn luyện”, nhưng sự im lặng của anh trước tương lai lại là câu trả lời rõ ràng nhất.

Nếu khi Premier League khởi tranh vào giữa tháng 8 và Isak vẫn “dính chấn thương đùi”, giới hâm mộ sẽ hiểu rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở y học. Đó sẽ là dấu hiệu cho thấy Newcastle đã đánh mất chân sút xuất sắc nhất của họ - ít nhất là trong tâm trí anh.

Alexander Isak, với hiệu suất 0,63 bàn/trận cho Newcastle, là một trong những số 9 hay nhất châu Âu hiện tại. Nhưng bóng đá không chỉ là câu chuyện của những con số, mà còn là sự đồng thuận về tham vọng giữa cầu thủ và CLB. Newcastle đã không đáp ứng điều đó, và nếu họ để mất Isak vào tay Liverpool, đây sẽ là một bước thụt lùi lớn cho dự án dài hạn tại St James’ Park.

