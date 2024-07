Neville: ‘Tuyển Anh thất bại do vấn đề cũ’

Chia sẻ trên ITV Sport, Neville cho rằng việc tuyển Anh không thể kiểm soát bóng trước Tây Ban Nha là lý do khiến họ thua cuộc. “Việc không thể kiểm soát bóng trong những trận cầu lớn là vấn đề với tuyển Anh trong rất nhiều giải đấu”, cựu cầu thủ MU nhận định.

“Bạn có thể thắng vài trận đấu bằng cách như vậy nhưng cuối cùng cũng phải gặp với một đội chất lượng. Đó là những gì diễn ra ở trận chung kết”, Neville nói thêm.

Đồng thời, danh thủ này cho rằng việc chỉ cầm bóng 35% trước Tây Ban Nha trên sân Olympiastadion Berlin khiến “Tam sư” gặp bất lợi lớn. Neville chia sẻ: “Việc thi đấu mà không có bóng, để di chuyển đội hình lên phần sân đối phương là điều rất khó khăn”.

Ngoài ra, ông cũng thừa nhận Tây Ban Nha là đội thi đấu tốt hơn ở trận chung kết. “Họ đã có rất nhiều cơ hội và có thể thắng ngay trước khi tuyển Anh gỡ hòa”, Neville cho hay.

Chung cuộc, tuyển Anh phải nhận thất bại 1-2 ở trận chung kết Euro 2024. Bàn thắng phút 86 của Mikel Oyarzabal mang về chức vô địch xứng đáng cho đoàn quân HLV Luis de la Fuente.

Trong khi đó, bàn gỡ do công của Cole Palmer là không đủ để cứu lấy tuyển Anh. Kết quả này khiến “Tam sư” trở thành đội tuyển đầu tiên thất bại hai trận chung kết liên tiếp trong lịch sử Euro (2020, 2024).

