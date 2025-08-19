Neville đổi ý, tin MU sẽ thành công như Chelsea mùa trước

Gary Neville tiết lộ rằng vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh mùa này đã buộc ông phải điều chỉnh lại dự đoán về top 4. Trước đó, Neville cho rằng MU giỏi lắm thì vào top 6.

Neville cũng phải ấn tượng trước MU sau trận mở màn

Manchester United khởi đầu mùa giải mới bằng thất bại 0-1 trước Arsenal. Sai lầm của thủ môn Altay Bayindir khiến "Quỷ đỏ" thủng lưới trực tiếp từ một quả phạt góc, trước khi Arsenal lùi sâu và phòng ngự chặt chẽ cho đến hết trận.

Dù không có kết quả như mong muốn, nhiều tín hiệu tích cực cho thấy thầy trò Ruben Amorim có thể cải thiện mạnh mẽ so với vị trí thứ 15 mùa trước. Các tân binh như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Diego Leon và Benjamin Sesko đã ít nhiều mang lại niềm tin cho người hâm mộ.

Theo Neville, thành công của Amorim tại Old Trafford sẽ chỉ được đánh giá qua khả năng thắng trận và lối chơi hiệu quả. Và dù thua Arsenal, màn trình diễn của "Quỷ đỏ" vẫn khiến ông thực sự ấn tượng.

Phát biểu trên Sky Sports, cựu thủ quân MU nói: “Đây là một sự thay đổi muộn, nhưng tôi nghĩ có lý do thuyết phục. Mùa trước, tôi nhớ Chelsea ở trận mở màn không ai tin họ vào top 4, nhưng khi tôi xem họ gặp Man City, tôi nghĩ: ‘Đội này không tệ, họ sẽ gây khó dễ mùa này’.

Khi xem MU đấu Arsenal, Neville thấy màn trình diễn rất tốt. Ông tin đội bóng cũ sẽ mua thêm thủ môn, chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm khi không có người gác đền chất lượng. Theo Neville, khi có thủ môn mới, cùng dàn cầu thủ tấn công hiện tại và không phải đá cúp châu Âu, MU sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Tuần trước, Neville dự đoán đội bóng cũ chỉ về từ hạng 6 đến 8, nhưng sau trận này, ông thay đổi cách nhìn khi thực sự thích cách họ chơi. Neville đánh giá "Quỷ đỏ" tràn đầy năng lượng, thi đấu áp đảo trước một đội thuộc top 3.

Neville nhắc lại: "Trong 5-7 năm gần đây, mỗi khi MU thắng top 3 thì đều là nhờ phản công chớp nhoáng. Nhưng hôm qua, dù thua, họ vẫn thể hiện lối chơi áp đảo. Nếu duy trì phong độ ấy, họ sẽ thắng nhiều trận".