Neuer bị gãy xương sườn

Theo HLV Vincent Kompany, Neuer "không có khả năng trở lại thi đấu trong năm nay". Pha va chạm nghiêm trọng giữa thủ thành này và hậu vệ Jeremie Frimpong của Leverkusen hồi tuần trước khiến Neuer nhận thẻ đỏ và phải nghỉ thi đấu.

HLV Kompany cho biết: "Cậu ấy bị gãy xương sườn, điều này có nghĩa là Neuer có thể sẽ không thi đấu trong năm nay. Điều quan trọng là chấn thương này phải mau chóng hồi phục. Hy vọng đến đầu tháng 1/2025, chúng tôi sẽ có Neuer trở lại. Hiện tại thì còn quá sớm. Chúng tôi đang thiếu nhiều cầu thủ, nhưng tôi nghĩ cả đội sẽ vượt qua giai đoạn này một cách tốt đẹp".

Dù Bayern Munich đang có khởi đầu ấn tượng và đứng đầu bảng xếp hạng Bundesliga, Neuer lại có một năm 2024 đáng quên. Cựu danh thủ Dietmar Hamann chỉ trích Neuer trên Sky Sports: "Đã có nhiều tình huống trong năm nay Neuer phải chịu trách nhiệm cho các bàn thua hoặc may mắn không bị đổ lỗi cho sai lầm. Cách ra quyết định của cậu ấy trên sân cỏ khiến đội bóng gặp khó khăn ở một vài tình huống".

Sven Ulreich là người thay thế Neuer trong khung gỗ Bayern Munich. Tuy nhiên, anh không phải là sự lựa chọn lý tưởng. Điều này khiến HLV Kompany có thể tin dùng thủ môn số ba Daniel Peretz.

Ở mùa này, Neuer đã có 18 lần ra sân cho Bayern Munich trên mọi đấu trường. Anh còn hợp đồng với "Hùm xám" đến hết mùa giải này. Đôi bên chưa có dấu hiệu sẽ ký tiếp.

