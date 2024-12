Viễn cảnh Pogba trở lại MU

"Tôi nghe Paul Pogba sẽ được mời trở lại và tham gia tập luyện với Manchester United vào đầu năm mới", Daily Mail dẫn lời Saha. "Đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho Pogba. Cậu ấy cần lấy lại phong độ càng nhanh càng tốt. Việc tập luyện với những cầu thủ hàng đầu sẽ giúp làm được điều đó. Tôi nghĩ Pogba sẽ rất vui khi trở lại".

Saha cũng cho rằng Pogba vẫn là một cầu thủ đặc biệt và sẽ là sự bổ sung đáng giá cho MU: "Pogba có những phẩm chất độc đáo. MU đang thiếu một tiền vệ mạnh mẽ, người có khả năng thi đấu trong vai trò box-to-box. Pogba sẽ là một sự bổ sung tốt, vì phong cách chơi của cậu khác biệt với những gì MU đang có".

Cựu tiền đạo người Pháp kết luận: "Tôi thấy có nhiều điều tích cực khi ký hợp đồng với Pogba hơn là tiêu cực. Rất nhiều đội bóng sẽ thấy việc ký hợp đồng với Pogba như một cơ hội hấp dẫn. Đừng quan tâm đến mức lương, tôi chắc chắn Pogba sẵn sàng thỏa hiệp về điều đó".

Pogba rời Manchester để gia nhập Juventus vào năm 2022 sau một quãng thời gian sóng gió tại Old Trafford. Tại đây, anh có 233 lần ra sân và ghi được 39 bàn thắng. Pogba gia nhập MU năm 2016 với mức giá kỷ lục thế giới 89 triệu bảng, nhưng không thể đáp ứng được kỳ vọng.

Sự nghiệp của Pogba bị gián đoạn nghiêm trọng sau lệnh cấm thi đấu 4 năm vì doping vào tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, nhờ kháng án thành công, án phạt được giảm xuống còn 18 tháng, mở đường để ngôi sao người Pháp quay lại sân cỏ sớm hơn dự kiến.

Trước đó, Pogba thừa nhận bản thân có sử dụng chất cấm testosterone, nhưng không cố ý. Chất cấm có trong loại thực phẩm bổ sung mà Pogba sử dụng và chính anh cũng không hay biết về điều này.

Hiện Pogba không lo thất nghiệp. Theo truyền thông Anh, một số CLB Premier League và Marseille muốn chiêu mộ Pogba vào tháng 3/2025, thời điểm anh được phép trở lại chơi bóng. Ngoài ra, MLS cũng là một bến đỗ tiềm năng dành cho tiền vệ người Pháp.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.